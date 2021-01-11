Эксперты усомнились в возможности ослабления рубля в январе

Во время праздничных дней у российского фондового рынка наблюдалась положительная динамика, исключением стали небольшие колебания, пишут «Известия».
Отмечается, что 8 января индикаторы рынка акций России продолжили расти, отыгрывая позитив на мировых площадках и повышение цен на нефть. Индекс Мосбиржи превысил 3454 пункта, обновив исторический максимум.
По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, на российский рынок, в том числе, влияет рост цен на нефть. Он считает, что данная тенденция продлится до февраля.
По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, начало года для национальной валюты выдалось нейтральным. Эксперт считает, что на данный момент мало рисков для ее ослабления. Она прогнозирует, что в январе рубль будет торговаться в пределах 73–75 за доллар и 90–92 за евро.
Что касается биткоина, то с начала 2021 года он вырос в цене почти на 40%, достигнув 8 января $41 тыс. Специалисты считают, что рост произошел по причине позитивного новостного фона. По мнению сооснователя EXANTE Анатолия Князева, на рост повлияла и победа Демократической партии на выборах в США.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рубль сильно зависит от четырех факторов, которые в 2021 году будут оказывать на него сильное давление. Такое заявление сделал экономист Андрей Маслов. По его словам, не исключено, что в 2021 году нацвалюта обновит исторический минимум, но возможно и, наоборот, укрепится.