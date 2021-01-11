Эксперты усомнились в возможности ослабления рубля в январе

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Во время праздничных дней у российского фондового рынка наблюдалась положительная динамика, исключением стали небольшие колебания, пишут «Известия».

Отмечается, что 8 января индикаторы рынка акций России продолжили расти, отыгрывая позитив на мировых площадках и повышение цен на нефть. Индекс Мосбиржи превысил 3454 пункта, обновив исторический максимум.

По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, на российский рынок, в том числе, влияет рост цен на нефть. Он считает, что данная тенденция продлится до февраля.

По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой , начало года для национальной валюты выдалось нейтральным. Эксперт считает, что на данный момент мало рисков для ее ослабления. Она прогнозирует, что в январе рубль будет торговаться в пределах 73–75 за доллар и 90–92 за евро.

Что касается биткоина, то с начала 2021 года он вырос в цене почти на 40%, достигнув 8 января $41 тыс. Специалисты считают, что рост произошел по причине позитивного новостного фона. По мнению сооснователя EXANTE Анатолия Князева, на рост повлияла и победа Демократической партии на выборах в США.