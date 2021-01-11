Эксперты ожидают снижения нефтяных цен до $40 за баррель

Первая неделя 2021 года закончилась нефтяными рекордами. Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером. Так, стоимость нефти марки Brent росла выше $56 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года. Несмотря на то что эта цена продержалась всего несколько минут, подъем с начала недели составил 6–7%, пишут «Известия».
По словам управляющего партнера консалтинговой компании WMT Consult Екатерины Косаревой, цены на нефть получили поддержку от перспектив по добыче после решений ОПЕК+.
Саудовская Аравия решила снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки сверх полагающейся ей квоты. Это означает, что в июне добыча в королевстве упадет не на 2,5 млн, как планировалось ранее, а на 3,5 млн до уровня в 7,5 млн баррелей в сутки.
По мнению вице-премьера Александра Новака, самая худшая ситуация уже позади — это апрель-май прошлого года.
Отмечается, что дополнительная поддержка ценам на нефть была оказана благодаря и новости о борьбе с пандемией, в частности, о вакцинах от COVID-19.
По подсчетам аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука, во второй половине наступившего года ожидается подъем нефтяных котировок до $60 за баррель.
Однако, как отмечается, в настоящее время ситуация на рынке нефти остается нестабильной. По мнению главного инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Максима Шеина, сегодня карантинные меры продолжают действовать во всем мире. Что касается спроса на нефть, то, по его мнению, он вряд ли восстановится в I квартале 2021 года. Шеин отметил, что для производителей комфортной является цена в $40-45 за баррель.
Екатерина Косарева из WMT также считает, что еще рано говорить о полном восстановлении рынка нефти. Она допускает, что цены вновь окажутся на уровне $40–45 за бочку.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рост цен на нефть, по мнению экспертов, позитивно скажется на наполнении российского бюджета, но при этом не стоит ждать укрепления российской валюты. По их словам, стабильная национальная валюта не выгодна государству.