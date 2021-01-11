Эксперты ожидают снижения нефтяных цен до $40 за баррель

Первая неделя 2021 года закончилась нефтяными рекордами. Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером. Так, стоимость нефти марки Brent росла выше $56 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года. Несмотря на то что эта цена продержалась всего несколько минут, подъем с начала недели составил 6–7%, пишут «Известия».

По словам управляющего партнера консалтинговой компании WMT Consult Екатерины Косаревой, цены на нефть получили поддержку от перспектив по добыче после решений ОПЕК+.

Саудовская Аравия решила снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки сверх полагающейся ей квоты. Это означает, что в июне добыча в королевстве упадет не на 2,5 млн, как планировалось ранее, а на 3,5 млн до уровня в 7,5 млн баррелей в сутки.

По мнению вице-премьера Александра Новака, самая худшая ситуация уже позади — это апрель-май прошлого года.

Отмечается, что дополнительная поддержка ценам на нефть была оказана благодаря и новости о борьбе с пандемией, в частности, о вакцинах от COVID-19.

По подсчетам аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука , во второй половине наступившего года ожидается подъем нефтяных котировок до $60 за баррель.

Однако, как отмечается, в настоящее время ситуация на рынке нефти остается нестабильной. По мнению главного инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Максима Шеина , сегодня карантинные меры продолжают действовать во всем мире. Что касается спроса на нефть, то, по его мнению, он вряд ли восстановится в I квартале 2021 года. Шеин отметил, что для производителей комфортной является цена в $40-45 за баррель.

Екатерина Косарева из WMT также считает, что еще рано говорить о полном восстановлении рынка нефти. Она допускает, что цены вновь окажутся на уровне $40–45 за бочку.