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Эксперт назвал причину обвала биткоина 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт назвал причину обвала биткоина
Фото: ТАСС
Заметное снижение цены биткоина в последние дни обусловлено долгожданной и необходимой коррекцией, а оказать поддержку криптовалюте смогут новые фискальные и монетарные стимулы и успехи в борьбе с COVID-19, сообщил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
Напомним, что 8 января биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 057 долларов. Однако в понедельник, 11 января, цена биткоина опускалась до 32 538 долларов.
По мнению Гусейнова, одна из причин падения цены — рост в два раза за месяц с достижением нового исторического максимума без последующей коррекции.

«Сегодня биткоин продолжает снижаться и достигал уровня 32500 долларов. Относительно максимума он уже упал на 22%. После роста в два раза за один месяц это не выглядит драматично, однако стоить вспомнить историю предыдущих циклов», — подчеркнул Гусейнов.

Подъем в цене продолжается уже больше 300 дней, говорит он. Эксперт также указал на то, что коррекции больше чем на 20% не наблюдалось с марта 2020 года. Существует вероятность, что рынок достиг своего пика, считает Гусейнов.
Дополнительные факторы, влияющие на цену, по его мнению, — сильное сопротивление по индексу доллара на уровне 90 и исторические максимумы на американских рынках акций на фоне пандемии COVID-19.
Ранее «Рамблер» сообщал, что перспективы биткоина на 2021 год более чем радужные. Об этом заявил главный аналитик агентства Bloomberg Майк Макглоун. Он прогнозирует, что стоимость криптовалюты в текущем году не опустится ниже 20 тысяч долларов.
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости , Bloomberg
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