Эксперт назвал причину обвала биткоина 

Заметное снижение цены биткоина в последние дни обусловлено долгожданной и необходимой коррекцией, а оказать поддержку криптовалюте смогут новые фискальные и монетарные стимулы и успехи в борьбе с COVID-19, сообщил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов

Напомним, что 8 января биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 057 долларов. Однако в понедельник, 11 января, цена биткоина опускалась до 32 538 долларов.

По мнению Гусейнова, одна из причин падения цены — рост в два раза за месяц с достижением нового исторического максимума без последующей коррекции.

«Сегодня биткоин продолжает снижаться и достигал уровня 32500 долларов. Относительно максимума он уже упал на 22%. После роста в два раза за один месяц это не выглядит драматично, однако стоить вспомнить историю предыдущих циклов», — подчеркнул Гусейнов.

Подъем в цене продолжается уже больше 300 дней, говорит он. Эксперт также указал на то, что коррекции больше чем на 20% не наблюдалось с марта 2020 года. Существует вероятность, что рынок достиг своего пика, считает Гусейнов.

Дополнительные факторы, влияющие на цену, по его мнению, — сильное сопротивление по индексу доллара на уровне 90 и исторические максимумы на американских рынках акций на фоне пандемии COVID-19.