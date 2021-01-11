ЦБ предложили упростить ограничения для неопытных инвесторов

Банку России поступило предложение от профучастников рынка ценных бумаг об упрощении ранее обозначенные им ограничения неквалифицированных инвесторов при совершении сделок со сложными финансовыми инструментами, сообщает ТАСС.

Предлагается допуск неопытных инвесторов к простым структурным продуктам. Речь идет о производных финансовых инструментах (ПФИ) и структурных облигациях со 100% защитой капитала и простым механизмом определения дохода. Что касается остальных структурных продуктов, то их можно будет продавать простым инвесторам в случае соответствия критериям, утвержденным Банком России.

Если договор с производным финансовым инструментом будет заключен не на биржевых торгах, неквалифицированный инвестор будет иметь право расторгнуть этот договор в одностороннем порядке, а также потребовать возврата средств, которые были уплачены. При этом ограничения на сложные продукты, предложенные регулятором ранее, включая операции репо, покупка ценных бумаг, маржинальное кредитование, профучастники предложили снять.

Участниками финрынка также была обозначена необходимость в введении тестирования для простых инвесторов на понимание структурных продуктов с апреля этого года, с октября — для других финансовых инструментов.