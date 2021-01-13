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Глава Binance сделал прогноз о судьбе криптовалют в 2021 году 

Лера Букина 2 часа назад
Глава Binance оценил потенциал криптовалют в 2021 году
Фото: РИА Новости
Гендиректор и основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао в интервью РИА Новости заявил, что рынок криптовалют в 2021 году будет продолжать расти, мировая криптореволюция сейчас только начинается, пишет «Прайм».
Он прогнозирует, что цифровая экономика будет задействована во многих отраслях. Это, по его мнению, приведет к более широкому принятию и внедрению криптовалют.
Напомним, что биткоин вырос в цене во второй половине декабря 2020 года. Так, 16 декабря он превысил исторический максимум в 20 042 доллара. В пятницу, 8 января, криптовалюта установила абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, однако затем стала заметным образом корректироваться.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на сегодняшний день в Сети за биткоины можно купить туристическую путевку, игры, а также услуги в салонах красоты. Об этом заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Комментарии
Рынки , Арсений Щельцин , РИА Новости
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