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Россиянам рассказали, что можно купить за биткоин 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперт рассказал, что можно купить за биткоин
Фото: РИА Новости
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил РИА Новости, что популярность биткоина активным образом увеличивается по мере роста стоимости криптовалюты, пишет «Прайм». Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Сети за биткоины можно купить туристическую путевку, игры, а также услуги в салонах красоты.
Напомним, что на прошлой неделе стоимость биткоина обновила одновременно несколько исторических максимумов, превысив отметки в 25 тысяч долларов, затем — в 26 тысяч долларов, а после — в 27 тысяч долларов. В воскресенье стоимость криптовалюты превысила показатель в 28 тысяч долларов и достигла исторического максимума — 28 395 долларов.
По словам эксперта, биткоинами уже можно оплатить инвестиционные продукты, в частности, услуги криптовалютных фондов и консервативные финансовые инструменты.

«Вы можете купить туристический тур или забронировать самолет. Интернет магазины с электронными товарами предлагают игры, сервисы, лицензии на программное обеспечение. Сфера высокотехнологического консалтинга — это от разработки до юридических услуг, интернет-магазины с товарами на доставке — от красоты до деловых атрибутов», — заявил Щельцин.

Он подчеркнул, что самые экспериментальные заведения столицы, предоставляющие возможность оплатить криптовалютой, — рестораны, бары, кофейни. Он добавил, что некоторые из них просят дополнительно идентифицироваться и выбрать определенную цифровую валюту.
Ранее «Рамблер» сообщал, что падение биткоина можно ждать если не до конца 2020 года, то в первый месяц 2021-го. Об этом заявил кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Беляев , Арсений Щельцин , РИСИ , РИА Новости
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