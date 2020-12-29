Эксперт рассказал, что можно купить за биткоин

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил РИА Новости, что популярность биткоина активным образом увеличивается по мере роста стоимости криптовалюты, пишет «Прайм». Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Сети за биткоины можно купить туристическую путевку, игры, а также услуги в салонах красоты.

Напомним, что на прошлой неделе стоимость биткоина обновила одновременно несколько исторических максимумов, превысив отметки в 25 тысяч долларов, затем — в 26 тысяч долларов, а после — в 27 тысяч долларов. В воскресенье стоимость криптовалюты превысила показатель в 28 тысяч долларов и достигла исторического максимума — 28 395 долларов.

По словам эксперта, биткоинами уже можно оплатить инвестиционные продукты, в частности, услуги криптовалютных фондов и консервативные финансовые инструменты.

«Вы можете купить туристический тур или забронировать самолет. Интернет магазины с электронными товарами предлагают игры, сервисы, лицензии на программное обеспечение. Сфера высокотехнологического консалтинга — это от разработки до юридических услуг, интернет-магазины с товарами на доставке — от красоты до деловых атрибутов», — заявил Щельцин.

Он подчеркнул, что самые экспериментальные заведения столицы, предоставляющие возможность оплатить криптовалютой, — рестораны, бары, кофейни. Он добавил, что некоторые из них просят дополнительно идентифицироваться и выбрать определенную цифровую валюту.