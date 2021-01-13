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Нефти предрекли рост до $60 за баррель уже на этой неделе 

Лера Букина 2 часа назад
В Bank of America ожидают роста нефти до $60 уже на этой неделе
Фото: РИА Новости
Аналитик Bank of America по нефти и газу Карен Костанян полагает, что в связи с ростом мирового спроса цены на нефть могут достигнуть уровня в $60 за баррель уже на этой или следующей неделе. Он также отметил, что действия ОПЕК+ могут удержать котировки на достигнутых уровнях, пишет «Прайм».
В настоящее время цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — 56,7 доллара за баррель.
Костанян отметил, что во второй половине 2020 года было восстановлено 70% потерянного за кризис спроса на нефть. К середине 2022 года спрос вернется на уровни 2019 года, считает он.
Как заявил аналитик, на нефтяные котировки положительным образом влияют итоги последнего совещания ОПЕК+, на котором Саудовская Аравия согласилась добровольно наращивать объемы сокращения добычи нефти в феврале и марте.

«Это решение ОПЕК+ показывает, что в принципе картель настроен на то, чтобы во всяком случае поддерживать цены на нефть, и все разногласия в принципе решаемы, и повторения марта прошлого года не будет», — отметил эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что нефть марки Brent увеличилась в цене до наибольшего значения с февраля 2020 года, превысив $57 за баррель.
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Комментарии
Рынки , Карен Костанян , Bank of America
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