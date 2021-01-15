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Курс доллара: доллару спрогнозировали падение до 71 рубля 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт спрогнозировал откат курса доллара к 71 рублю
Фото: РИА Новости
Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал «Российской газете», чего можно ожидать рынкам в ближайшем будущем.
По его словам, несмотря на некоторое снижение нефтяных цен в настоящее время, цена на нефть марки Brent в феврале будет сохранена на уровне 56-57 долларов за баррель. Это связано с тем, что дальнейший рост позволил бы американской сланцевой нефти стать рентабельной и выйти на рынок, составив конкуренцию производителям нефти стран ОПЕК+, считает эксперт.
В ближайшее время ожидается план новых мер по экономической поддержке со стороны избранного президента США Джозефа Байдена. Это, по его словам, способствует оптимистичным ожиданиям по спросу на нефть.
По словам Корнейчука, на стабилизацию цен на нефтяном рынке влияет и вакцинация, процесс которой начался во всем мире.
Он подчеркнул, что рубль также продолжит укрепление. Дополнительную поддержку ему окажет Министерство финансов, считает эксперт. Он указал на то, что с 15 января по 4 февраля 2021 года ведомство направит на покупку иностранной валюты 106,3 миллиарда рублей.
Он прогнозирует укрепление курса национальной валюты до 71-72 рубля за доллар в феврале. Важно отметить, что это показатели июля 2020 года.
В то же время Корнейчук допустил ослабление рубля на фоне санкций по «Северному потоку-2». В этом случае, по его мнению, курс рубля может опуститься до уровня 80 рублей за доллар, а по отношению к евро — до 92-95 рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты прогнозируют укрепление рубля в середине 2021 года до 70 рублей за доллар. В Credit Suisse считают, что курс валюты может опуститься и вовсе до 65 рублей.
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Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Минфин , "Российская газета" , Доллар
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