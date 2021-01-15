Эксперт спрогнозировал откат курса доллара к 71 рублю

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал «Российской газете», чего можно ожидать рынкам в ближайшем будущем.

По его словам, несмотря на некоторое снижение нефтяных цен в настоящее время, цена на нефть марки Brent в феврале будет сохранена на уровне 56-57 долларов за баррель. Это связано с тем, что дальнейший рост позволил бы американской сланцевой нефти стать рентабельной и выйти на рынок, составив конкуренцию производителям нефти стран ОПЕК+, считает эксперт.

В ближайшее время ожидается план новых мер по экономической поддержке со стороны избранного президента США Джозефа Байдена . Это, по его словам, способствует оптимистичным ожиданиям по спросу на нефть.

По словам Корнейчука, на стабилизацию цен на нефтяном рынке влияет и вакцинация, процесс которой начался во всем мире.

Он подчеркнул, что рубль также продолжит укрепление. Дополнительную поддержку ему окажет Министерство финансов , считает эксперт. Он указал на то, что с 15 января по 4 февраля 2021 года ведомство направит на покупку иностранной валюты 106,3 миллиарда рублей.

Он прогнозирует укрепление курса национальной валюты до 71-72 рубля за доллар в феврале. Важно отметить, что это показатели июля 2020 года.

В то же время Корнейчук допустил ослабление рубля на фоне санкций по «Северному потоку-2». В этом случае, по его мнению, курс рубля может опуститься до уровня 80 рублей за доллар, а по отношению к евро — до 92-95 рублей.