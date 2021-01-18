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Стоимость российской пшеницы побила 6-летний рекорд 

Лера Букина 49 минут назад
Стоимость российской пшеницы побила 6-летний рекорд
Фото: РИА Новости
Впервые с апреля 2014 года цена фьючерса на российскую пшеницу пробила отметку в $300 за тонну, пишет «Коммерсант».
Что касается котировок на физическом рынке, то пока они не столь высокие, как на бирже. Однако и здесь цена тонны зерна уже проходила отметку в $290.
Отмечается, что данное повышение цен обусловлено новостным фоном. Например, все чаще появляется информация о планах властей ввести ограничения на экспорт зерна из Российской Федерации.
Эксперты ожидают, что пошлина на продажу пшеницы за границу с 1 марта по 30 июня будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 февраля пошлина будет составлять 25 евро. Отмечается, что ставки должны действовать в пределах квоты в размере 17,5 миллиона тонн.
По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, из-за неясности с ограничениями и на фоне роста мирового рынка, цены на физическом рынке превысят $300 за тонну. Однако, как считает специалист, пока неясно, будет ли найден покупатель на таких условиях. По словам главы аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, пшеница основных российских конкурентов стоит не намного дешевле.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Египет отказался от российской пшеницы в связи с экспортной пошлиной на пшеницу в размере 25 евро за тонну. Из-за высоких цен Египет отменил очередной тендер на ее закупку.
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