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Аналитик спрогнозировал падение курса доллара 

Майк Габриелян 2 часа назад
Аналитик спрогнозировал падение курса доллара
Фото: РИА Новости
Аналитик рассказал о вероятности обвала рубля на грядущей неделе. Курс был стабильным всю неделю, но в пятницу упал почти на 1.5 рубля к доллару и на 1,7 рубля к евро. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, связывает это с осложнившейся ситуацией на внешних рынках, пишет «Свободная пресса».

«Аппетиты к риску были подорваны ростом доходностей по казначейским обязательствам США и неопределённой позицией ФРС по финансированию новых стимулов», — заявил Кочетков.

Он опасается, что американские политики будут рассматривать вариант повышения налогов на корпоративные доходы. Тогда доллар способен несколько укрепиться. Если же ФРС объявит о возможном расширении количественной программы («Рамблер» подробно рассказывал, что кроется за данным термином), то доллар и далее будет активно падать.
Негативно повлияет на рубль и ситуация на нефтяном рынке. Котировки, благодаря ожиданию новых вакцин, стремительно взлетели с начала года. Однако продление карантина в Европе и КНР охладили настроения инвесторов. Поэтому спрос на нефть может упасть.
Кочетков назвал и позитивный фактор для рубля. Это переход экспортёров к налоговому периоду. Аналитик прогнозирует диапазон в 73,0−74,5 рубля за доллар и 88,5−90,0 за евро.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению аналитиков, Рухнувший доллар поможет российской экономике.
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Комментарии
Рынки , Андрей Кочетков , ФРС
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