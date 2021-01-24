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100 рублей за доллар: эксперт сделал шокирующий прогноз 

Майк Габриелян 46 минут назад
Санкции и нефть могут уронить рубль до 100 за доллар
Фото: ТАСС
Шокирующий курс в 100 рублей и более за доллар предсказал экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич. Он считает, что крах нацвалюты последует, если Россия столкнется с серьезными санкциями или резким падением нефтяных цен. Эксперта цитирует URA.RU.

«При резких шоковых событиях падение может быть гораздо существеннее, чем даже до ста. Гипотетически валюта может упасть в разы из-за серьезных санкций», — сказал Любич.

Он предупредил, что обесценить рубль способны не только санкции, но и резкое падение нефти. Если экономического шока удастся избежать, российская валюта может ослабнуть под влиянием других экономических факторов. Тогда доллар будет стоить 80—82 рубля.
По словам Любича, сейчас инвесторы не верят в вероятность новых санкций. Но их могут вызвать события во внутренней политике России, шок на рынке нефти или попытка остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
Впрочем, в негативный сценарий Любича верят не все экономисты. Так, эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по инфляции Михаил Беляев уверен, что рубль не упадет ниже отметки 76. Он говорит, что российская экономика сейчас стабильна. Осталось прежним положение и на американском рынке, поэтому валюты сохранят статус-кво.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики предсказали падение рубля к февралю.
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Комментарии
Рынки , Михаил Беляев , РИСИ , Деловая Россия , РИА Ura.ru
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