Санкции и нефть могут уронить рубль до 100 за доллар

Шокирующий курс в 100 рублей и более за доллар предсказал экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич. Он считает, что крах нацвалюты последует, если Россия столкнется с серьезными санкциями или резким падением нефтяных цен. Эксперта цитирует URA.RU.

«При резких шоковых событиях падение может быть гораздо существеннее, чем даже до ста. Гипотетически валюта может упасть в разы из-за серьезных санкций», — сказал Любич.

Он предупредил, что обесценить рубль способны не только санкции, но и резкое падение нефти. Если экономического шока удастся избежать, российская валюта может ослабнуть под влиянием других экономических факторов. Тогда доллар будет стоить 80—82 рубля.

По словам Любича, сейчас инвесторы не верят в вероятность новых санкций. Но их могут вызвать события во внутренней политике России, шок на рынке нефти или попытка остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

Впрочем, в негативный сценарий Любича верят не все экономисты. Так, эксперт Российского института стратегических исследований , специалист по инфляции Михаил Беляев уверен, что рубль не упадет ниже отметки 76. Он говорит, что российская экономика сейчас стабильна. Осталось прежним положение и на американском рынке, поэтому валюты сохранят статус-кво.