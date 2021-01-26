Экс-глава Goldman Sachs призвал усилить регулирование биткоина

Биткоин мешает правительствам контролировать финансовую систему, заявил бывший глава инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн в интервью CNBC. Он отметил, что государства должны усилить регулирование криптовалюты на фоне стремительного роста этого рынка, пишет РБК.

Бланкфейн считает, что ужесточение контроля за цифровыми активами требуется из-за их «псевдоанонимности». Эксперт подчеркнул, что данная черта делает биткоин идеальным инструментом для финансирования нелегальной активности. По его словам, пользователь BTC может не знать, кому переводит деньги.

Бланкфейн придерживается мнения, что регуляторам необходимо ограничить свободу, которую предоставляет криптовалюта. Однако он допустил, что спрос на биткоин может в таком упасть.

Бланкфейн не рассматривает биткоин как средство сбережения капитала. По его словам, он не подходит для этих целей по причине волатильности — его курс может расти и падать на 10% в день. Также биткоин сложен в применении с технической точки зрения, поскольку есть риск навсегда лишиться накоплений, если потерять цифровой ключ или записку с ним, заявил эксперт.