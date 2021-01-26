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Что будет с рублем и долларом при Йеллен 

Лера Букина 1 час назад
Аналитик предсказал падение доллара и рост рубля при Йеллен
Фото: Reuters
Сенат США утвердил Джанет Йеллен министром финансов. Крепкого доллара на глобальном рынке в ближайшем будущем ожидать не стоит, его курс при новой главе Минфина США Джаннет Йеллен может упасть на 10-15% к основным валютам в 2021 году, а российская валюта на этом фоне может подняться к доллару на 5-7%, заявил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
По словам Емельянова, позиция Йеллен по статусу доллара и принципам его регулирования является неоднозначной. Она выступает против занижения курсов других валют, однако открыто играет в пользу слабого доллара, предлагая использовать методы «большого бюджетного стимулирования». По мнению Емельянова, при Йеллен может продолжиться ослабление американской валюты с удвоенной силой.

«К усилиям ФРС теперь добавится еще и Минфин», — поясняет он.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ Капитал» Андрей Верников указал на то, что Минфин США будет декларировать политику сильного доллара и при этом наблюдать за валютной политикой Китая и других развитых стран, чтобы они не получили конкурентных преимуществ за счет манипулирования валютными курсами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Джаннет Йеллен может привести курс доллара к долгосрочному падению. Такого мнения придерживаются опрошенные Bloomberg эксперты.
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Комментарии
Рынки , Андрей Верников , Джанет Йеллен , Валерий Емельянов , ФРС , Казначейство США , Сенат США , Минфин , РИА Новости , Bloomberg , Доллар
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