Аналитик предсказал падение доллара и рост рубля при Йеллен

По словам Емельянова, позиция Йеллен по статусу доллара и принципам его регулирования является неоднозначной. Она выступает против занижения курсов других валют, однако открыто играет в пользу слабого доллара, предлагая использовать методы «большого бюджетного стимулирования». По мнению Емельянова, при Йеллен может продолжиться ослабление американской валюты с удвоенной силой.

«К усилиям ФРС теперь добавится еще и Минфин», — поясняет он.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ Капитал» Андрей Верников указал на то, что Минфин США будет декларировать политику сильного доллара и при этом наблюдать за валютной политикой Китая и других развитых стран, чтобы они не получили конкурентных преимуществ за счет манипулирования валютными курсами.