Аналитики спрогнозировали взлет биткоина до $50 тысяч 

Аналитики прогнозируют рост стоимости биткоина. По их оценкам, в долгосрочной перспективе его цена может достичь отметки в $50 тысяч, пишет «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

По мнению экспертов криптобиржи Luno и брокерской компании OSK, в ближайшие 3-10 лет биткоин будет лишь набирать популярность. При этом инвесторы могут разочароваться в золоте, считают они.

Напомним, что в 2020 году биткоин вырос в цене в четыре раза, пробив на начало января 2021 года отметку в $42 тысячи. Затем цены на криптовалюту скорректировались, потеряв порядка $10 тысяч.