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Аналитики спрогнозировали взлет биткоина до $50 тысяч 

Лера Букина 1 час назад
Аналитики спрогнозировали взлет биткоина до $50 тысяч
Фото: Reuters
Аналитики прогнозируют рост стоимости биткоина. По их оценкам, в долгосрочной перспективе его цена может достичь отметки в $50 тысяч, пишет «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.
По мнению экспертов криптобиржи Luno и брокерской компании OSK, в ближайшие 3-10 лет биткоин будет лишь набирать популярность. При этом инвесторы могут разочароваться в золоте, считают они.
Напомним, что в 2020 году биткоин вырос в цене в четыре раза, пробив на начало января 2021 года отметку в $42 тысячи. Затем цены на криптовалюту скорректировались, потеряв порядка $10 тысяч.
Ранее «Рамблер» сообщал, что биткоин мешает правительствам контролировать финансовую систему. Такое заявление сделал бывший глава инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн в интервью CNBC.
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Рынки , Ллойд Бланкфейн , Bloomberg
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