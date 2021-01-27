Экс-глава Morgan Stanley Asia спрогнозировал обвал доллара 

Все новости на карте

По его словам, при худшем раскладе доллар может стать дешевле на 35%.

Роуч также отметил, что на обвал американской валюты влияет резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе США, укрепление европейской валюты и нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление американской валюты.

Кроме того, на доллар оказывают давление пандемия коронавируса и ее экономические последствия. Текущие условия заставляют американскую администрацию разработать еще один пакет экономической помощи, считает Роуч.

«Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений», — отметил эксперт.