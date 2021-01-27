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Экс-глава Morgan Stanley Asia спрогнозировал обвал доллара 

Лера Букина 1 час назад
Курс доллара значительно упадет к концу 2021 года, прогнозирует американский экономист, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, при худшем раскладе доллар может стать дешевле на 35%.
Роуч также отметил, что на обвал американской валюты влияет резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе США, укрепление европейской валюты и нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление американской валюты.
Санкции и нефть могут уронить рубль до 100 за доллар
Кроме того, на доллар оказывают давление пандемия коронавируса и ее экономические последствия. Текущие условия заставляют американскую администрацию разработать еще один пакет экономической помощи, считает Роуч.

«Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений», — отметил эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что курс доллара подскочит до ста рублей, если против России введут новые санкции или обвалится нефть. Об этом заявил член «Деловой России», экономист Антон Любич.
Комментарии 10
Рынки , Видео , Стивен Роуч , ФРС , Морган Стэнли Банк , Деловая Россия , газета "Известия" , Bloomberg
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