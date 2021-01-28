Аналитик спрогнозировал затяжное падение рубля

Финансовый аналитик Степан Демура в разговоре с NEWS.ru назвал причины резкого падения рубля к доллару.

«ГКО падает, инвесторы уходят из-за российского рублевого долга, соответственно, идет отток капитала и падение рубля. Это сейчас происходит по всему миру — отток капитала из-за высокорискованных активов», — отметил он.

Демура полагает, что ситуация будет таковой еще длительное время. По его словам, если российская валюта пробьет отметку в 77,5 рубля за доллар, то это будет означать начало новой фазы послабления рубля. Пока подтверждения этому нет, сказал аналитик.