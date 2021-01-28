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Аналитик назвал причины падения рубля к доллару 

Лера Букина 1 час назад
Аналитик спрогнозировал затяжное падение рубля
Фото: РИА Новости
Финансовый аналитик Степан Демура в разговоре с NEWS.ru назвал причины резкого падения рубля к доллару.

«ГКО падает, инвесторы уходят из-за российского рублевого долга, соответственно, идет отток капитала и падение рубля. Это сейчас происходит по всему миру — отток капитала из-за высокорискованных активов», — отметил он.

Демура полагает, что ситуация будет таковой еще длительное время. По его словам, если российская валюта пробьет отметку в 77,5 рубля за доллар, то это будет означать начало новой фазы послабления рубля. Пока подтверждения этому нет, сказал аналитик.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рубль в ближайшее время упадет до 80 рублей за доллар. Такой прогноз сделал ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.
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