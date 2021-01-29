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Биткоин взлетел на $5 тысяч после твита Маска 

Лера Букина 1 час назад
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул биткоин у себя в Twitter, после чего его цена выросла сразу на 5 тысяч долларов. В 14:00 по московскому времени биткоин стоил $36 890, подорожав за сутки на 16,6%, пишет The Bell.
29 января Маск поставил в профиле своего аккаунта в Twitter хештег #bitcoin и сделал пост: «В ретроспективе это было неизбежно». Сразу после твита биткоин начал дорожать. В течение получаса его стоимость выросла на 15% и превысила 37 тысяч долларов. До записи Маска биткоин торговался на уровне 32 тысяч долларов.
Днем ранее криптовалюта Dogecoin также подорожала после слов Маска. После шуточного упоминания цена малоизвестной криптовалюты взлетела на 1000%, до $0,087.
Акции GameStop взлетели на 130% после твита Маска
Ранее «Рамблер» сообщал, что биткоин мешает правительствам контролировать финансовую систему. Такое заявление сделал бывший глава инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн в интервью CNBC.
Комментарии 11
Рынки , Видео , Ллойд Бланкфейн , Илон Маск , SpaceX
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