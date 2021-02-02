Торги на российских биржах с 1 марта будут начинаться с семи утра

С 1 марта 2021 года Московская биржа удлиняет торги на валютном и срочном рынках на три часа. Утренняя сессия будет запускаться с 7:00. Сейчас торги проводятся с 10:00 и почти до полуночи. О нововведениях рассказал «Коммерсанту» управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич

Он заявил, что теперь появится возможность у восточных регионов России торговать в более удобное для них время. Кроме того, это будет удобно инвесторам из Азии (Гонконга, Сингапура, Индии), которые заинтересованы в российском рынке.

Санкт-Петербургская биржа тоже планирует запустить утреннюю сессию, заявили «Коммерсанту» два источника на фондовом рынке.

Утренние торги должны удовлетворить потребности инвесторов во множестве часовых поясов России и сопредельных странах, заявил президент ассоциации НП РТС Роман Горюнов

Кроме того, они помогут инвесторам более эффективно отрабатывать новости и корпоративные события, которые связаны с рынками и эмитентами Азиатского региона, считает он.

Между тем брокеры не ждут значительного оборота на утренних сессиях бирж. Директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов «Открытие Брокер» Александр Дубров считает, что в лучшем случае через полгода-год они дойдут до 2–3% от объемов дневной сессии. По его словам, рынок во время утренних торгов может быть довольно «тонким». Для неподготовленного инвестора могут возникнуть риски, отметил он.

Утренняя сессия может привлечь розничных инвесторов из восточных регионов, считает руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Однако Московская биржа больше заинтересована в институциональных клиентах из Азии, которым утренние торги дадут возможность хеджировать риски в удобное время, говорит он.