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Эксперт рассказал, чем грозит России рост цен на нефть 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт заявил о рисках стагнации экономики России из-за нефти
Фото: ТАСС
Резкое увеличение цен на нефть может повлечь экономическую стагнацию, заявил «Ура.ру» директор Института экономики Российской академии наук, экономист Руслан Гринберг.
Ранее цена нефти марки Brent впервые с 29 января 2020 года поднялась выше $60 за баррель. Последний раз аналогичные показатели фиксировались год назад — в январе 2020 года. Гринберг считает, что цена нефти может подняться до $63 за баррель.

«Проблема в том, что стоимость нефти постоянно колеблется, никто не знает, как долго продержится такая цена. Неуверенность в завтрашнем дне, как правило, приводит к краткосрочным сделкам и экономической стагнации», — подчеркнул Гринберг.

В связи с повышением стоимости нефти усиливается волатильность валютного рынка, говорит он.
В настоящее время в России действительно фиксируется застой экономики, однако это не связано с повышением стоимости нефти, заявил экономист Михаил Делягин. Он подчеркнул, что российская валюта на фоне роста стоимости нефти укрепит свою позицию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия» допустил укрепление рубля до 73 за доллар.
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
Комментарии
Рынки , Руслан Гринберг , Вадим Иосуб , Михаил Делягин , РАН
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