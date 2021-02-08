Эксперт заявил о рисках стагнации экономики России из-за нефти

Ранее цена нефти марки Brent впервые с 29 января 2020 года поднялась выше $60 за баррель. Последний раз аналогичные показатели фиксировались год назад — в январе 2020 года. Гринберг считает, что цена нефти может подняться до $63 за баррель.

«Проблема в том, что стоимость нефти постоянно колеблется, никто не знает, как долго продержится такая цена. Неуверенность в завтрашнем дне, как правило, приводит к краткосрочным сделкам и экономической стагнации», — подчеркнул Гринберг.

В связи с повышением стоимости нефти усиливается волатильность валютного рынка, говорит он.

В настоящее время в России действительно фиксируется застой экономики, однако это не связано с повышением стоимости нефти, заявил экономист Михаил Делягин . Он подчеркнул, что российская валюта на фоне роста стоимости нефти укрепит свою позицию.