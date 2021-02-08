Эксперт предсказал очередной рост биткоина на этой неделе

Биткоин в течение этой недели может подорожать, а 8 февраля его курс будет колебаться в пределах $38,7 тыс., заявил директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин. Об этом пишет «Прайм».

Напомним, криптовалюта резко подорожала во второй половине декабря. Так, 16 декабря биткоин пробил исторический максимум в $20 042, державшийся с 2017 года, и с тех пор смог превысить его больше чем в два раза. 8 января биткоин установил очередной исторический максимум в $41 950, после чего стал значительно корректироваться.

«В течение начавшейся недели биткоин вполне может перейти в новое наступление, но к концу дня 8 февраля по нашим оценкам его курс будет колебаться в пределах $38 700 за монету», — сказал Панушкин.