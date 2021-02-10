Аналитики: курс биткоина превысит $50 тысяч в течение недели

В ближайшую неделю курс биткоина может пробить отметку в $50 тысяч, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты.

Так может случиться, если лидерами мнений и руководителями крупных холдингов будут одобрены заявления главы Tesla Илона Маска об использовании криптовалюты для расчетов с покупателями, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

До конца недели биткоин будет пытаться удержаться около $50 тысяч за единицу, и курс продолжит подогреваться ажиотажем на рынке, говорит управляющий директор инвестиционной компании «Универ Капитал» Артем Лютик. Однако возможный локдаун в разных странах мира, массовая паника, которая следует за ним, а также распродажа активов останутся главными факторами риска для криптовалюты, считает эксперт.

«До конца недели цена биткоина может обновить уровни $48,2 тыс. В течение месяца показатель может вырасти до $55,7 тыс.», — говорит CEO компании J2TX Артем Моисеев.

Во вторник, 9 февраля, цена биткоина обновила исторический рекорд, достигнув в пике $48,2 тысяч. Это обусловлено заявлением главы Tesla Илона Маска о покупке компанией биткоина на $1,5 млрд Он также допустил, что Tesla будет принимать оплату в криптовалюте.