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Спрогнозирован рост биткоина выше $50 тысяч в течение недели 

Лера Букина 4 часа назад
Аналитики: курс биткоина превысит $50 тысяч в течение недели
Фото: Reuters
В ближайшую неделю курс биткоина может пробить отметку в $50 тысяч, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты.
Так может случиться, если лидерами мнений и руководителями крупных холдингов будут одобрены заявления главы Tesla Илона Маска об использовании криптовалюты для расчетов с покупателями, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
До конца недели биткоин будет пытаться удержаться около $50 тысяч за единицу, и курс продолжит подогреваться ажиотажем на рынке, говорит управляющий директор инвестиционной компании «Универ Капитал» Артем Лютик. Однако возможный локдаун в разных странах мира, массовая паника, которая следует за ним, а также распродажа активов останутся главными факторами риска для криптовалюты, считает эксперт.

«До конца недели цена биткоина может обновить уровни $48,2 тыс. В течение месяца показатель может вырасти до $55,7 тыс.», — говорит CEO компании J2TX Артем Моисеев.

Во вторник, 9 февраля, цена биткоина обновила исторический рекорд, достигнув в пике $48,2 тысяч. Это обусловлено заявлением главы Tesla Илона Маска о покупке компанией биткоина на $1,5 млрд Он также допустил, что Tesla будет принимать оплату в криптовалюте.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск выразил уверенность в скором широком признании биткоина.
Видео дня. Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
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Рынки , Илон Маск , газета "Известия"
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