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Стоимость биткоина превысила $51 тысячу 

Лера Букина 2 часа назад
Стоимость биткоина превысила $51 тысячу
Фото: Reuters
Биткоин продолжает обновлять рекорды. В ходе торговой сессии криптовалюта подорожала на 4,15% и в пике достигала $51,2 тысячи, следует из данных торговой площадки CoinDesk на 10:57 мск.
Накануне стоимость биткоина впервые в истории преодолела отметку в 50 тысяч долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что биткоин продолжит обновлять максимумы, после чего его ожидает неизбежная коррекция. Такое мнение высказал глава аналитического центра «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
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