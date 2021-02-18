Курс биткоина вновь побил исторический максимум, превысив 17 февраля $52 тысячи. Только за последнюю неделю он вырос в цене на 17%, а с начала года — больше чем на 77%, пишут «Известия».

Подорожание в начале 2021 года первой криптовалюты обусловлено ожиданиями сохранения стимулирующих мер крупнейшими центральными банками в течение как минимум ближайшего года, считает старший аналитик департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. Кроме того, рост биткоина связан с новостями из США о согласовании нового пакета господдержки в размере $1,9 трлн.

Рост криптовалюты связан с сообщением корпораций и известных лиц о планах вложиться в криптовалюту и использовать ее в работе, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын

Среди других причин — заявления Tesla и Mastercard о биткоине. Так, Tesla вложила $1,5 млрд эту криптовалюту и заявила о намерении принимать оплату в биткоинах. Mastercard намерена проводить операции с использованием этой криптовалюты.

Ключевым фактором продолжения увеличения курса биткоина стал спрос со стороны институциональных инвесторов и корпоративного сегмента, считает Юрий Мазур из CEX.IO Broker. По его словам, у биткоина видят высокий потенциал роста, что не может не привлекать инвесторов.

На этом фоне в ближайшем будущем криптовалюта может вырасти до $61,9 тысячи, считает он. Мазур полагает, что максимальные значения курса в 2021 году могут превысить $77 тысяч.