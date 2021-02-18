Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть до $70 

Стоимость нефти с большой вероятностью продолжит расти в ближайшее время в связи с морозами в США и мерами участников ОПЕК+. Так, цена может достигнуть в феврале-марте уровня 70 долларов за баррель, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Об этом пишет «Прайм».
Цена нефти Brent в четверг, 18 февраля, превысила 65 долларов за баррель в первый раз с января 2020 года. Рост обусловлен новостями об аномальном для США морозе.
В связи с этим добыча нефти в стране сократилась приблизительно на 3,5 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Блумберг. При этом до похолодания США добывали приблизительно 11 миллионов баррелей нефти в день.
«В феврале и марте ситуация на рынке нефти останется напряженной, так как дефицит на рынке пока сохраняется из-за значительного сокращения поставок нефти производителями ОПЕК+. С учетом нестандартной ситуации в США цены могут протестировать уровень 70 долларов за баррель», — заявила аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.
С ней солидарен доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Он считает, что на рост влияют два фактора: позитивное восприятие рынком начала массовой вакцинации населения, а также погодный сюрприз, который спровоцировал увеличение спроса на энергоносители в Европе, США и других регионах.
По мнению Чередниченко, до конца нынешнего квартала стоимость нефти продолжит свой рост. Он указал на то, что уровень в 70 долларов является достижимым.
Лукичева и Чередниченко придерживаются мнения, что нефтяные котировки могут упасть, после того как изменятся погодные условия. По словам Лукичевой, с апреля могут измениться условия поставок нефти на рынок от ОПЕК+. В этой связи уже с марта может быть коррекция стоимости вниз, считает она.
Ранее «Рамблер» сообщал, что резкое увеличение цен на нефть может повлечь экономическую стагнацию. Об этом заявил директор Института экономики Российской академии наук, экономист Руслан Гринберг.