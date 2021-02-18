Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть до $70 

Стоимость нефти с большой вероятностью продолжит расти в ближайшее время в связи с морозами в США и мерами участников ОПЕК+. Так, цена может достигнуть в феврале-марте уровня 70 долларов за баррель, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Об этом пишет «Прайм».

Цена нефти Brent в четверг, 18 февраля, превысила 65 долларов за баррель в первый раз с января 2020 года. Рост обусловлен новостями об аномальном для США морозе.

В связи с этим добыча нефти в стране сократилась приблизительно на 3,5 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Блумберг. При этом до похолодания США добывали приблизительно 11 миллионов баррелей нефти в день.

«В феврале и марте ситуация на рынке нефти останется напряженной, так как дефицит на рынке пока сохраняется из-за значительного сокращения поставок нефти производителями ОПЕК+. С учетом нестандартной ситуации в США цены могут протестировать уровень 70 долларов за баррель», — заявила аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.

С ней солидарен доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Он считает, что на рост влияют два фактора: позитивное восприятие рынком начала массовой вакцинации населения, а также погодный сюрприз, который спровоцировал увеличение спроса на энергоносители в Европе, США и других регионах.

По мнению Чередниченко, до конца нынешнего квартала стоимость нефти продолжит свой рост. Он указал на то, что уровень в 70 долларов является достижимым.

Лукичева и Чередниченко придерживаются мнения, что нефтяные котировки могут упасть, после того как изменятся погодные условия. По словам Лукичевой, с апреля могут измениться условия поставок нефти на рынок от ОПЕК+. В этой связи уже с марта может быть коррекция стоимости вниз, считает она.