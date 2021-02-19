Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.91
$
74.15
89.65
89.89
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
63.00
–0.11 Золото
1774.18
–0.02 РТС
1446.70
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2130
+0.0081
05.02
1.2049
16.02
08.02

Эксперты спрогнозировали скорое падение цен на нефть 

Лера Букина 1 час назад
Эксперты допустили падение цен на нефть до $60 за баррель
Фото: Reuters
В ближайшем будущем может произойти падение цены на нефть до $60 за баррель в связи с улучшением погодных условий в США и ростом добычи стран нефтяного картеля, предположили опрошенные «Известиями» эксперты.
Увеличение котировок до локального максимума случилось в ночь на 18 февраля сразу после того, как вышел отчет Американского нефтяного института (API), в котором сообщалось о сокращении запасов сырой нефти в США за неделю на 5,8 млн баррелей, заявил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.
На прошлой неделе сокращение оценивалось в 3,5 млн баррелей. Это обусловлено энергетическими сложностями в штате Техас на фоне плохих погодных условий.
По мнению Иосуба, корректировка цены нефти к $60 за бочку может случиться в том случае, если власти США смогут взять под контроль вопрос с энергетическим коллапсом в Техасе.
Помимо фактора с ослаблением морозов в западных странах, падению стоимости будет способствовать и стремление Саудовской Аравии увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, заявил генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев.
С ним солидарна аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research» Оксана Лукичева. Она считает, что при условии увеличения поставок нефти на рынок ОПЕК+ в апреле можно ожидать коррекции цен вниз.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты спрогнозировали рост цен на нефть до $70.
Видео дня. Непрофессиональных инвесторов защитят от махинаций
Комментарии 1
Рынки , Оксана Лукичева , Асхат Сагдиев , Вадим Иосуб , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение