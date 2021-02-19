Эксперты допустили падение цен на нефть до $60 за баррель

В ближайшем будущем может произойти падение цены на нефть до $60 за баррель в связи с улучшением погодных условий в США и ростом добычи стран нефтяного картеля, предположили опрошенные «Известиями» эксперты.

Увеличение котировок до локального максимума случилось в ночь на 18 февраля сразу после того, как вышел отчет Американского нефтяного института (API), в котором сообщалось о сокращении запасов сырой нефти в США за неделю на 5,8 млн баррелей, заявил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб

На прошлой неделе сокращение оценивалось в 3,5 млн баррелей. Это обусловлено энергетическими сложностями в штате Техас на фоне плохих погодных условий.

По мнению Иосуба, корректировка цены нефти к $60 за бочку может случиться в том случае, если власти США смогут взять под контроль вопрос с энергетическим коллапсом в Техасе.

Помимо фактора с ослаблением морозов в западных странах, падению стоимости будет способствовать и стремление Саудовской Аравии увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, заявил генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев

С ним солидарна аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research» Оксана Лукичева . Она считает, что при условии увеличения поставок нефти на рынок ОПЕК+ в апреле можно ожидать коррекции цен вниз.