Набиуллина заявила о риске возникновения пузыря на финрынке

По ее мнению, ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным трендам.

По словам Набиуллиной, в 2020 году проценты по ипотеке уменьшались на фоне общего падения ставок на рынке и антикризисной льготной программы, которая в настоящее время является драйвером роста стоимости жилья.

Глава Центробанка заявила, что для заемщиков в ряде регионов сниженная ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. По этой причине, по ее словам, доступность ипотеки нужно обеспечивать адресно — поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей.

Напомним, что весной 2020 года правительство запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента.