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Набиуллина предупредила о риске возникновения пузыря на финрынке 

Лера Букина 47 минут назад
Набиуллина заявила о риске возникновения пузыря на финрынке
Фото: ТАСС
Снижение процента по кредитам на жилье может спровоцировать возникновение пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее мнению, ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным трендам.
По словам Набиуллиной, в 2020 году проценты по ипотеке уменьшались на фоне общего падения ставок на рынке и антикризисной льготной программы, которая в настоящее время является драйвером роста стоимости жилья.
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Глава Центробанка заявила, что для заемщиков в ряде регионов сниженная ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. По этой причине, по ее словам, доступность ипотеки нужно обеспечивать адресно — поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей.
Напомним, что весной 2020 года правительство запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила за сворачивание льготной ипотеки.
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Комментарии 56
Рынки , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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