Набиуллина выступила за сворачивание льготной ипотеки 

Льготная ипотека под 6,5% продемонстрировала свою эффективность как антикризисная мера, однако ее необходимо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг в ходе встречи, организованной Ассоциацией банков России. Об этом пишет «Прайм».

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена весной 2020 года в рамках антикризисных мер. Ее продлили до 1 июля 2021 года.

Глава Банка России считает, что на время поэтапного выхода из данной антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов. По словам Набиуллиной, это нужно сделать там, где жилья недостаточно, а значительного подорожания нет.

«Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», — отметила глава Банка России.

При этом в ЦБ отмечают потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке.

Набиуллина считает, что данные программы могут нести региональный характер, например, они могут действовать в тех регионах, где застройщикам не так выгодно строить жилье.

Глава Банка России отметила низкую востребованность льготной ипотеки для молодых семей. Набиуллина предложила расширить критерии и ввести дифференциацию ставки.