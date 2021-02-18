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Набиуллина выступила за сворачивание льготной ипотеки 

Лера Букина 1 час назад
Набиуллина выступила за сворачивание льготной ипотеки
Фото: РИА Новости
Льготная ипотека под 6,5% продемонстрировала свою эффективность как антикризисная мера, однако ее необходимо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг в ходе встречи, организованной Ассоциацией банков России. Об этом пишет «Прайм».
Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена весной 2020 года в рамках антикризисных мер. Ее продлили до 1 июля 2021 года.
Глава Банка России считает, что на время поэтапного выхода из данной антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов. По словам Набиуллиной, это нужно сделать там, где жилья недостаточно, а значительного подорожания нет.
«Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», — отметила глава Банка России.
При этом в ЦБ отмечают потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке.
Набиуллина считает, что данные программы могут нести региональный характер, например, они могут действовать в тех регионах, где застройщикам не так выгодно строить жилье.
Глава Банка России отметила низкую востребованность льготной ипотеки для молодых семей. Набиуллина предложила расширить критерии и ввести дифференциацию ставки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме выступили за выдачу льготной ипотеки адресно и однократно. Инициатором является зампред думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев.
Видео дня. Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья
Комментарии 3
Недвижимость , Экономика , Эльвира Набиуллина , Павел Федяев , Госдума , Центральный банк России
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