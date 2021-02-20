Иноинвесторы за неделю забрали из российских облигаций $20 млн

За неделю, которая закончилась 17 февраля, международные инвесторы забрали из российских облигаций $20 млн, что в четыре раза меньше объема средств, который был инвестирован на предыдущей неделе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет BCS Global Markets.

Данный результат является первым с показателем «минус» с июня 2020 года. Отмечается, что в последующие семь месяцев фиксировался высокий спрос иностранцев на российские бумаги, объем вложений в которые за этот период составил более $2,5 млрд

Снижение интереса к облигациям российских компаний обусловлено упавшей популярностью долговых обязательств развивающихся стран.

Также эксперты полагают, что отток из фондов облигаций происходит в связи с ростом длинных процентных ставок в США.

Увеличение процентных ставок провоцирует снижение стоимости облигаций, что приводит к финансовым потерям инвесторов, рассказал глава инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов

Рост ставок вызван увеличением среднесрочных инфляционных ожиданий в связи с очередными планами фискального стимулирования в США, считает старший партнер FP Wealth Solutions Александра Варюшкина

Риски роста инфляции вызывают у инвесторов сомнения в будущем смягчении монетарной политики в развивающихся странах и заставляют задумываться о возможности ее потенциального ужесточения, отмечает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов

Участники рынка сомневаются, что отток инвестиций из облигационных фондов будет длительным.