Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.10
89.60
89.85
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1472.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

Иностранные инвесторы забрали из российских облигаций $20 млн 

Лера Букина 1 час назад
Иноинвесторы за неделю забрали из российских облигаций $20 млн
Фото: Reuters
За неделю, которая закончилась 17 февраля, международные инвесторы забрали из российских облигаций $20 млн, что в четыре раза меньше объема средств, который был инвестирован на предыдущей неделе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет BCS Global Markets.
Данный результат является первым с показателем «минус» с июня 2020 года. Отмечается, что в последующие семь месяцев фиксировался высокий спрос иностранцев на российские бумаги, объем вложений в которые за этот период составил более $2,5 млрд
Снижение интереса к облигациям российских компаний обусловлено упавшей популярностью долговых обязательств развивающихся стран.
Также эксперты полагают, что отток из фондов облигаций происходит в связи с ростом длинных процентных ставок в США.
Увеличение процентных ставок провоцирует снижение стоимости облигаций, что приводит к финансовым потерям инвесторов, рассказал глава инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.
Рост ставок вызван увеличением среднесрочных инфляционных ожиданий в связи с очередными планами фискального стимулирования в США, считает старший партнер FP Wealth Solutions Александра Варюшкина.
Риски роста инфляции вызывают у инвесторов сомнения в будущем смягчении монетарной политики в развивающихся странах и заставляют задумываться о возможности ее потенциального ужесточения, отмечает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.
Участники рынка сомневаются, что отток инвестиций из облигационных фондов будет длительным.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Минфина рассказал о способах вложения денег с гарантированным доходом.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
Комментарии 1
Рынки , Экономика , Михаил Беспалов , Алексей Потапов , Александр Варюшкин , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение