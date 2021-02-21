Биткоин впервые перевалил за 57 тысяч долларов 

Юрий Чиханчин Цена биткоина в субботу, 20 февраля, преодолела отметку в 57 тысяч долларов, снова обновив исторический максимум. Такие данные приводит Coindesk. Ранее глава Росфинмониторинга рассказал президенту о системе «Прозрачный блокчейн», позволяющей отслеживать нелегальные транзакции в криптовалюте. В связи с этим радиостанция Business FM задала экспертам три вопроса. Может ли биткоин помочь в обходе санкций? Насколько криптовалюта подходит для коррупционных расчетов? И для чего ее чаще используют — для обхода санкций или коррупции?

Существует расхожее мнение, что биткоин и другие криптовалюты дают пользователю анонимность. И поэтому он может тратить цифровые деньги на что угодно. Давать взятки, получать взятки и потом анонимно менять на традиционные валюты, обходить западные санкции, анонимно покупая у иностранцев технологии. Но это в достаточной степени заблуждение, говорят знающие люди. Кошелек с биткоином, конечно, не привязан к имени и фамилии, но сами по себе все транзакции прозрачны. И есть системы, которые, анализируя данные, все-таки выходят на конечного получателя криптоденег. И этими сервисами для своего же спокойствия пользуются крупные криптобиржи. Тем не менее в коррупционных целях биткоины, действительно, используют, выводя средства через иностранные банки, отмечает сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис

Владимир Смеркис, сооснователь платформы для криптофондов TokenBox: «Несмотря на то, что, например, Азия, Китай, Америка и так далее по-разному относились к разным криптовалютам, мы знаем, что все равно криптовалюта ходит там и будет работать до тех пор (если мы говорим про биткоин), пока не отключится последний майнер на земле. Поэтому технологически это возможно. И я думаю, что регуляторно достаточно сложно это запретить, даже если включаться самые жесткие штрафные санкции».

Что касается использования биткоина для обхода санкций, то в коридорах российских властей открыто отмечали, что криптовалюту можно использовать для этой цели. Например, какой-нибудь инвестор захочет вложить деньги в Крым. Открыто это сделать он побоится — так пусть использует биткоин. Об этом, например, ранее говорил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков . Потом депутаты приняли закон о цифровых активах, который дает определение крипты. И все-таки использовать ее так же, как обычные валюты, в том числе для расчетов, по-прежнему нельзя.

Или другой вариант. Какой-нибудь крупный бизнесмен, против которого ввели санкции, захочет тайно использовать биткоин для расчетов с иностранным контрагентом. Но, во-первых, крупные транзакции не пройдут незамеченными. А во-вторых, рассказать об источнике происхождения денег все равно потребуют, говорит юрист в сфере криптовалют Михаил Успенский

Михаил Успенский, юрист в сфере криптовалют: «На серьезном масштабе серьезные люди все равно требуют подтверждения источника происхождения денежных средств у того или иного инвестора. Вероятность заменить какой-то долларовый поток или чемодан с золотыми слитками на криптовалюту и не вызвать ни у кого никаких вопросов и подозрений, на мой взгляд, мала. И это не панацея для отхода санкций в настоящий момент. Можно ли копать траншею столовой ложкой? Да, безусловно, можно, но экскаватор для этих целей подходит гораздо лучше».

Если подводить итог вышесказанному, то для коррупции биткоин более пригоден, чем для санкций. Но есть у него еще одно свойство, которое делает криптовалюту неудобной в принципе для всех операций. Это волатильность. Накануне монета стоила 20 тысяч долларов, сейчас она приближается к 60 тысячам. А завтра снова может упасть, и никто не может предугадать курс. А взятка хороша именно тем, что она дается и берется по твердой таксе. К примеру, чиновник попросил 57 тысяч долларов за свои услуги, а получил из-за падения курса всего 55 тысяч. Обидно. Не говоря уже о взаимоотношениях крупного бизнеса, где все должно быть с точностью до копейки.