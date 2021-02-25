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Банки рекордно нарастили вложения в ценные бумаги 

Лера Букина 55 минут назад
Банки рекордно нарастили вложения в ценные бумаги
Фото: ТАСС
Вложения российских банков в ценные бумаги увеличились в январе на 0,3%, составив на 1 февраля рекордные 15,74 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
Большую часть вложений составляют долговые ценные бумаги: их объем на балансах банков увеличился на 0,3%, до 15,75 триллиона рублей, что является историческим максимумом. Вместе с этим вложения в купонные облигации ЦБ РФ в январе продолжили сокращаться — на 3,3%, составив на 1 февраля 550 миллиардов рублей, что стало рекордом с начала февраля 2018 года.
Кроме того, отмечается, что кредитные организации имели в активах на начало февраля долевые ценные бумаги на 417 миллиардов рублей и векселя на 31 миллиард рублей. Вместе с этим резервы на возможные потери по ценным бумагам достигали 461 миллиард рублей.
«Ценные бумаги, в особенности такие низковолатильные как КОБР, ОФЗ и прочие инструменты с минимальным уровнем риска, являются во многом инструментом управления ликвидностью. Поэтому в зависимости от ставок по тем или иным инструментам и состояния ликвидности банковской системы — в основном, конечно, крупных игроков — возможны разные сценарии», — отметил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.
Он также допустил, что в дальнейшей перспективе кредитные организации уменьшат вложения в купонные облигации Банка России из-за их слабой доходности в сравнении с иными инструментами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала начинающим инвесторам не вкладывать в акции последние средства, а также не делать ставку на ценные бумаги только одной компании.
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Комментарии
Рынки , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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