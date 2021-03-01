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Москва выпустит «зеленые» облигации 

Лера Букина 1 час назад
Москва выпустит «зеленые» облигации
Фото: РИА Новости
Москва планирует выпустить «зеленые» облигации, средства от продажи которых пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях. Речь идет о сокращении негативного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов и увеличение энергоэффективности, пишут «Ведомости» со ссылкой на столичную мэрию.
Отмечается, что Москва станет первым субъектом России, который выйдет на рынок с «зелеными» бондами.

«Рейтинг эмитента высокий, конкурентов на рынке пока нет. Поэтому сравнить условия выпуска с аналогичными займами не получится», — заявила член совета директоров Национального рейтингового агентства, члена экспертного совета по листингу Московской биржи Светлана Бик.

Она подчеркнула, что социально ответственное инвестирование в настоящее время становится популярным во всем мире. Что касается ценных бумаг, то, по ее словам, они оцениваются не только по шкале доходности, но и по уровню влияния их эмитентов на экологию и общество.

«Зеленые облигации Москвы станут прорывом, это будет первый субфедеральный «зеленый» заем в истории России», — заявила Бик.

В России покупателями московских «зеленых» облигаций могут стать самые крупные банки и инвестиционные фонды, в настоящее время принимающие новые стратегии устойчивого развития и вносящие инструменты с факторами ESG, считает Бик. Она назвала оптимальным вариантом выпуск инфраструктурных и «зеленых» облигаций в пропорции 40/60.
Первой из российских компаний, разместивших «зеленые» облигации на внешнем рынке, стала РЖД в мае 2019 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве могут выпустить облигации со сроком от года до 30 лет.
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Рынки , Московская биржа , Правительство Москвы , РЖД , Ведомости
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