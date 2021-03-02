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В Bank of America ценам на Brent предрекли рост до $100 

Лера Букина 54 минуты назад
В Bank of America ценам на Brent предрекли рост до $100
Фото: Reuters
Средняя цена нефти будет колебаться в диапазоне $50–70, но в определенные моменты она будет достигать отметки в $100, прогнозируют в Bank of America. Там считают, темпы роста цен будут самыми быстрыми с 1970-х годов, пишут «Известия».
Это обусловлено впечатляющим ростом спроса в связи с подъемом ВВП в Китае, считают аналитики. Потребление нефти во второй экономике мира может вырасти в 2021 году на 3,5–4,5%, полагают в S&P Global Platts.
Маловероятно, что в ближайшие годы мы увидим показатель в $100 за баррель, считает аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин. Он считает, что на рынке в ближайшие годы сохранится небольшой дефицит в объеме порядка 0,4 млн баррелей в сутки. Маловероятно, что это приведет к столь существенному увеличению котировок, говорит эксперт.
Нынешние цены идут на пользу России, считает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. Если объемы добычи в России увеличатся на 10% в сравнении с ожиданиями на 2021 год, а средняя стоимость нефти будут находиться на уровне $80 за баррель, то нефтегазовые доходы бюджета практически удвоятся в сравнении с заложенным на 2021 год планом и составят 11,62 трлн рублей, предполагает она. Но важно отметить, что данная оценка дана без учета изменений курса российской валюты и структуры нефтегазовых доходов бюджета.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на нефть во вторник утром снизились в ожидании заседания ОПЕК+.
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Рынки , Экономика , Анна Зайцева , Bank of America , газета "Известия"
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