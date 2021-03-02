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Эксперты предупредили об обрушении биткоина из-за его создателя 

Лера Букина 44 минуты назад
Если анонимный создатель биткоина Сатоши Накамото или лица, скрывающиеся за этим псевдонимом, выйдут из тени, то стоимость основных криптовалют может обрушиться, следует из заявления криптовалютной биржи Coinbase. Об этом сообщает «Инвест-Форсайт».
Если верить основной версии, то биткоин был создан японцем Сатоши Накамото, которому около 40 лет. Однако точных сведений об этой личности нет. По этой причине многие полагают, что за псевдонимом скрываются сразу несколько IT-специалистов, разработавших ключевую криптовалюту.
При этом считается, что Накамото является владельцем более чем одного миллиона биткоинов (около $55 миллиардов по нынешнему курсу), или 5% всех существующих биткоинов.
Этот актив может быть утрачен, если таинственного человека настигнет смерть, говорят эксперты. В том случае, если он внезапно продаст свои запасы, это дестабилизирует всю криптоэкономику: стоимость биткоина с большой вероятность обрушится.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые США выяснили, что майнинг криптовалюты может привести к экологической катастрофе.
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