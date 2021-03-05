Цена нефти Brent выросла до $68 за баррель 

Утром 5 марта цены фьючерса на нефть марки Brent превысили $68 впервые с января 2020 года. На 10:52 мск цена опустилась до $67,95, свидетельствуют данные Bloomberg.

Напомним, что накануне страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу в апреле. Россия и Казахстан стали исключением — им позволили нарастить добычу нефти на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно на фоне сохранения сезонных моделей потребления.

Саудовская Аравия также решила продлить добровольное уменьшение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на апрель.