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Цена нефти Brent выросла до $68 за баррель 

Лера Букина 2 часа назад
Утром 5 марта цены фьючерса на нефть марки Brent превысили $68 впервые с января 2020 года. На 10:52 мск цена опустилась до $67,95, свидетельствуют данные Bloomberg.
Напомним, что накануне страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу в апреле. Россия и Казахстан стали исключением — им позволили нарастить добычу нефти на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно на фоне сохранения сезонных моделей потребления.
Саудовская Аравия также решила продлить добровольное уменьшение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на апрель.
Ранее «Рамблер» сообщал, что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики.
Рынки , Видео , Мохаммед Баркиндо , ОПЕК , Bloomberg
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