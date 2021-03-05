Ценам на нефть спрогнозировали рост до $70 

4 марта страны ОПЕК+ приняли решение о сохранении добычи нефти в апреле на текущем уровне. Отмечается, что повышение добычи согласовано лишь для двух стран, России (130 тысяч баррелей в сутки) и Казахстана (20 тысяч баррелей в сутки). Кроме того, Саудовской Аравией будет продлено добровольное ограничение о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки на апрель, пишут «Известия».
Министр нефти Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман еще в самом начале заседания отметил улучшение положения на глобальном рынке нефти, однако подчеркнул, что неопределенность восстановления спроса все еще остается. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что рынок нефти полностью не восстановился.
Финальное решение ОПЕК+ демонстрирует, что опасения сниженного восстановления спроса перевесили, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он отметил, что решение оправданно из-за возможной третьей волны пандемии во всем мире.
Рынок не был готов к такому решению, поскольку изначально ожидалось, что рост добычи в апреле составит 1,5 млн баррелей в сутки, говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, нефть устремилась к верхней границе ранее ожидаемого целевого коридора $60–70 за баррель Brent.
Стоимость нефти Brent в дальнейшем может вплотную подобраться к уровню в $70 или даже пробить его в моменте, считает аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов. Кроме того, рублевые активы тоже могут укрепиться. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что курс рубля к доллару может достигнуть уровня 72–73 при сохранении стабильного геополитического фона.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Польша с большой вероятностью возобновит покупку российской нефти.