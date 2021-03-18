Акции Tesla возглавили рейтинг самых популярных у россиян

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Торговля бумагами иностранных эмитентов на площадке началась в конце августа 2020 года. Больше чем за полгода там представлено 87 акций международных корпораций.

Лидерами среди иностранных бумаг по объему открытых позиций по итогам февраля 2021 года стали акции производителя электрокаров Tesla с долей в портфеле российских розничных инвесторов в 19,6%. Вторую строчку заняли акции китайского гиганта в области e-commerce Alibaba (18%), третью – бумаги Apple (15,1%).

Ежедневно увеличивающийся объем торгов иностранными акциями обусловлен растущим спросом частных инвесторов, пользующихся возможностью приобрести акции мировых компаний без затрат на конвертацию валюты, а также ростом количества торгуемых зарубежных бумаг, считает Блохин. По его словам, в 2021 году Мосбиржа нарастит список иностранных акций.

Эксперты также сходятся во мнении, что спрос россиян на иностранные активы объясняется пандемией, низкими ставками, «омоложением» инвесторов, популярностью и узнаваемостью американских брендов, а также очевидными преимуществами в виде перспектив для роста и огромного выбора инструментов и отраслей.