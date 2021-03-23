Биткоину спрогнозировали рост до $300 тысяч

Уже в 2021 году цена биткоина может достичь $300 тысяч, но затем будет понижаться несколько лет, заявил телеканалу CNBC основатель криптобиржи BTCC Бобби Ли
(Bobby Lee). Об этом сообщает
«Прайм».
Ли считает, что стоимость биткоина уже летом может превысить $100 тысяч. Первая криптовалюта начала 2021 год приблизительно с $30 тысяч, и «рост даже всего в 10 раз» повысит цену криптовалюты до $300 тысяч, говорит он.
«Однако он предупредил, что пузырь лопнет после пика, и криптовалюта может снижаться в течение многих лет», — отметил телеканал.
Еще год назад биткоин оценивался в $5-6 тысяч, а сегодня на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он торгуется в районе $53,5 тысячи.
13 марта был установлен очередной исторический максимум на уровне $61 844, затем было зафиксировано коррекционное понижение, в рамках которого 16 марта биткоин снижался до $53 271, то есть практически на 14%. После такой динамики он частично отыграл падение, однако торговался ниже отметки $60 тысяч.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что биткоин на биржах Турции подскочил к $100 тысячам на фоне обвала лиры.