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Биткоину спрогнозировали рост до $300 тысяч

Лера Букина
1 час назад
Уже в 2021 году цена биткоина может достичь $300 тысяч, но затем будет понижаться несколько лет, заявил телеканалу CNBC основатель криптобиржи BTCC Бобби Ли (Bobby Lee). Об этом сообщает «Прайм».
Биткоину спрогнозировали рост до $300 тысяч
Фото: ReutersReuters
Ли считает, что стоимость биткоина уже летом может превысить $100 тысяч. Первая криптовалюта начала 2021 год приблизительно с $30 тысяч, и «рост даже всего в 10 раз» повысит цену криптовалюты до $300 тысяч, говорит он.
«Однако он предупредил, что пузырь лопнет после пика, и криптовалюта может снижаться в течение многих лет», — отметил телеканал.
Еще год назад биткоин оценивался в $5-6 тысяч, а сегодня на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он торгуется в районе $53,5 тысячи.
13 марта был установлен очередной исторический максимум на уровне $61 844, затем было зафиксировано коррекционное понижение, в рамках которого 16 марта биткоин снижался до $53 271, то есть практически на 14%. После такой динамики он частично отыграл падение, однако торговался ниже отметки $60 тысяч.
Ранее «Рамблер» сообщал, что биткоин на биржах Турции подскочил к $100 тысячам на фоне обвала лиры.
Рынки,Бобби Ли,
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