Аналитик перечислил сигналы близкого краха фондового рынка

Оценка конкретных сроков и масштабов падения фондового рынка является чрезвычайно сложной задачей. Однако предугадать грядущее обрушение позволяет ряд ориентиров: если их знать, можно заранее «подстелить соломки» и избежать значительных убытков, заявил агентству «Прайм» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман

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Фондовый рынок рискует обвалиться, например, при длительном росте фондовых индексов, если он значительно опережает рост экономики или соответствующих отраслей, подсказывает эксперт. Это называется «перекупленность рынка».

«Еще один индикатор – "инверсия кривой доходности облигаций". Это ситуация, когда рыночная доходность гособлигаций с коротким сроком погашения (2-летних), становится выше, чем у "длинных" бумаг (10-летних). Это – сигнал того, что в течение ближайшего года-полутора в экономике произойдет спад, что может ударить и по ценам акций», – говорит эксперт.

Эти сигналы не должны остаться без внимания, хоть они и очень «размыты» по времени и проявлениям.

Гойхман советует не покупать акции на пике повышения, а лучше дождаться коррекции. Также он рекомендует вкладывать инвестиции на фондовом рынке в различные активы по отраслям, по степени их рискованности и срокам.

По его словам, на фондовом рынке следует работать «в долгую», с горизонтом нескольких лет, чтобы просадки были компенсированы ростом в будущем.

Существуют также специальные технологии хеджирования, то есть защиты от рисков, подсказывает эксперт. О них может рассказать финансовый брокер или консультант, указывает Гойхман. При старте кризиса на рынке следует постараться избавиться от «падающих» активов. Аналитик указал на наличие особых страховочных рыночных стоп-приказов брокеру - они закрывают позиции, если стоимость снизится ниже определенного уровня. Это, по словам Гойхмана, ограничивает убытки, не позволяя им критически увеличиваться.