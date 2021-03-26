Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Аналитик перечислил сигналы близкого краха фондового рынка

Лера Букина
2 часа назад
Оценка конкретных сроков и масштабов падения фондового рынка является чрезвычайно сложной задачей. Однако предугадать грядущее обрушение позволяет ряд ориентиров: если их знать, можно заранее «подстелить соломки» и избежать значительных убытков, заявил агентству «Прайм» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Аналитик перечислил сигналы близкого краха фондового рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Фондовый рынок рискует обвалиться, например, при длительном росте фондовых индексов, если он значительно опережает рост экономики или соответствующих отраслей, подсказывает эксперт. Это называется «перекупленность рынка».
«Еще один индикатор – "инверсия кривой доходности облигаций". Это ситуация, когда рыночная доходность гособлигаций с коротким сроком погашения (2-летних), становится выше, чем у "длинных" бумаг (10-летних). Это – сигнал того, что в течение ближайшего года-полутора в экономике произойдет спад, что может ударить и по ценам акций», – говорит эксперт.
Эти сигналы не должны остаться без внимания, хоть они и очень «размыты» по времени и проявлениям.
Гойхман советует не покупать акции на пике повышения, а лучше дождаться коррекции. Также он рекомендует вкладывать инвестиции на фондовом рынке в различные активы по отраслям, по степени их рискованности и срокам.
По его словам, на фондовом рынке следует работать «в долгую», с горизонтом нескольких лет, чтобы просадки были компенсированы ростом в будущем.
Существуют также специальные технологии хеджирования, то есть защиты от рисков, подсказывает эксперт. О них может рассказать финансовый брокер или консультант, указывает Гойхман. При старте кризиса на рынке следует постараться избавиться от «падающих» активов. Аналитик указал на наличие особых страховочных рыночных стоп-приказов брокеру - они закрывают позиции, если стоимость снизится ниже определенного уровня. Это, по словам Гойхмана, ограничивает убытки, не позволяя им критически увеличиваться.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам посоветовали вложить деньги в коллективные инвестиции.
Рынки,Марк Гойхман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители