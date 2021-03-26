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Миллиардер предупредил о возможном запрете биткоина

Лера Букина
2 часа назад
Есть «большая вероятность» того, что биткоин может оказаться вне закона, заявил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, американский инвестор-миллиардер Рэй Далио, сообщает «Инвест-Форсайт» со ссылкой на Yahoo Finance.
Миллиардер предупредил о возможном запрете биткоина
Фото: ТАССТАСС
Частное владение золотом стало незаконным в 1934 году в США, поскольку американские власти «не хотели, чтобы золото конкурировало с деньгами и кредитами», напомнил финансист. То же самое может произойти с биткоином.
Центральные банки мира могут столкнуться с угрозой для системы фиатных денег, полагает генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. В этой связи они могут попытаться запретить биткоин, говорит он. По словам эксперта, это достаточно простая задача: майнинг-пулы физически пребывают в той или иной локации, на территории ряда государств. Так, их можно свернуть, и тогда сеть биткоина рухнет.
«Но вероятнее всего, что криптовалюты — это некий промежуточный этап по переходу от фиатных денег к цифровым. Ведь совершенно не зря многие центральные банки сами инициируют начало хождения цифровых аналогов валют на своих территориях, — отметил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что биткоину спрогнозировали рост до $300 тысяч.
Рынки,Yahoo,
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