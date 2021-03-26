Миллиардер предупредил о возможном запрете биткоина

Частное владение золотом стало незаконным в 1934 году в США, поскольку американские власти «не хотели, чтобы золото конкурировало с деньгами и кредитами», напомнил финансист. То же самое может произойти с биткоином.

Центральные банки мира могут столкнуться с угрозой для системы фиатных денег, полагает генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. В этой связи они могут попытаться запретить биткоин, говорит он. По словам эксперта, это достаточно простая задача: майнинг-пулы физически пребывают в той или иной локации, на территории ряда государств. Так, их можно свернуть, и тогда сеть биткоина рухнет.