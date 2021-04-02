Мосбиржа разработала этический кодекс для фондового рынка

Московская биржа сформировала кодекс добросовестного поведения на фондовом рынке, закрепляющий правила по противодействию недобросовестным практикам, раскрытию информации клиентам, защите конфиденциальной информации. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, разработанный биржей совместно с ЦБ РФ , саморегулируемыми организациями и участниками рынка. Он может быть утвержден уже в апреле.

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Напомним, что в декабре 2020 года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о том, что финансовые организации «впаривают» сложные продукты своим клиентам, что и послужило поводом для разработки законопроекта об ограничении продаж сложных инвестиционных продуктов.

Принятие кодекса является шагом к формированию «этического комитета биржи с участием экспертов со стороны участников рынка, представителей биржи и регулятора», заявила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова . В разработке приняли участие такие крупные игроки рынка, как Сбербанк Альфа-банк , «Атон», УК «Альфа-Капитал» и другие, указала она.

Благодаря развитию деловых и этических стандартов рынок прогрессирует. Кроме того, это мотивирует компании и их сотрудников профессионально расти, а также лучше соблюдать права потребителей финансовых услуг, заявили в пресс-службе Банка России.

Формирование кодекса и присоединение к нему участников рынка особенно актуально в настоящее время, в условиях массового притока розничных инвесторов на российский фондовый рынок, заявили в пресс-службе «Сбера».

Основными участниками рынка уже выполняются правила, которые изложены в кодексе, указала партнер Deloitte, руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам Екатерина Трофимова . Однако она признала, что благодаря данному кодексу прозрачность рынка будет повышена.

Так, предлагается создание системы мониторинга и проверок операций и сделок клиентов, которая должна их выявлять.

Также в кодексе приводятся ситуации с созданием ложного или вводящего в заблуждение спроса или предложения на финансовые инструменты с помощью высокочастотных торговых алгоритмов (роботов). Участникам рынка также следует обратить внимание на ситуации с изменением стоимости финансовых инструментов в результате предварительного соглашения между участниками.

Также в документе сказано, что участникам нужно более обширно сообщать клиентам о сделках на организованных торгах.

Биржа рекомендует участникам рынка делиться сведениями о случаях ненадлежащего исполнения обязательств эмитентами.

Отдельный блок рекомендаций посвящен использованию участниками рынка программного обеспечения. Кодекс регламентирует, что организации должны использовать только лицензионное ПО, а также не допускать его взлома и негативного влияния на рынки.

С помощью лишь данных документов искоренить нарушения со стороны участников рынка нельзя, однако они являются одним из элементов комплексной системы комплаенса и добропорядочности, заявил директор отдела форензик КПМГ в России и СНГ Ирина Бурдикова.