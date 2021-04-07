Объем вложений в ПИФы в 2020 году достиг 5 трлн рублей

В 2020 году в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) вложилось рекордное количество новых клиентов, а именно 2,6 млн, что втрое больше показателей 2019 года, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России

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Что касается чистых активов, то они увеличились на 12% и превысили 5 трлн рублей.

Но Центробанк предупредил, что риски у данных инвестиций могут быть на высоком уровне, гарантии доходности по ним нет.

Кроме того, их невозможно застраховать, в отличие от депозитов. В этой связи при выборе фондов необходимо смотреть на репутацию управляющей компании (УК) и на издержки покупки паев.

УК сами регулируют структуру вложений с помощью средств вкладчиков. Если паи, условные доли в имуществе фонда, дорожают, то инвестор получает прибыль, а если падают, то, напротив, теряет ее.

Факт резкого всплеска интереса к ПИФам в 2020 году подтвердили в управляющих компаниях. Как отмечается, объем средств, которые были привлечены в фонды, увеличился до шести раз по отношению к 2019 году, а число новых клиентов - до 300%. Это обусловлено поиском альтернатив депозитам, ставки по которым существенно упали, заявил заместитель президента-председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов.

Кроме того, в 2020 году после того, как на биржах в марте сильно упали котировки, возник выгодный момент для входа на рынок акций, чем и воспользовались ряд инвесторов, рассказали в пресс-службе УК «Система Капитал». Но после таких изменений цены на некоторые паи за 2020 год не успели прийти в норму, в этой связи некоторые вкладчики лишились части средств, заявил заместитель генерального директора УК «Финам Менеджмент» Иван Соколов