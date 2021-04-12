Цены на подсолнечное масло обвалились

Cредние цены на подсолнечное масло в России на прошлой неделе обвалились почти на 5 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на еженедельный мониторинг «СовЭкона».

За неделю масло у производителей подешевело на 4 825 рублей, до 113 350 рублей за тонну. По мнению аналитиков, период активного роста цен на подсолнечник закончился.

При этом в «СовЭконе» прогнозируют, что цены на масло на российском рынке останутся относительно стабильными из-за рекордно низких для последних лет запасов.

Цены на подсолнечное масло снизились впервые за 2021 год. С начала года они прибавили уже 40%, а в середине апреля фиксировалась исторически высокая цена в 118 175 рублей за тонну.

Экспортные цены на подсолнечное масло падают с середины марта, потеряв уже 200 долларов. Это происходит на фоне ослабления рынка соевого и пальмового масел.

Аналитики отмечают, что на снижение цен также оказало появление определенности в вопросе экспортных пошлин на подсолнечное масло. Плавающая пошлина в размере 70% от разницы между среднемесячной ценой и ставкой в 1050 долларов за тонну будет введена с 1 сентября.