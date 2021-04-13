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Виноват грибок: почему бананы могут исчезнуть из магазинов

Газета.Ru
58 минут назад
Бананы могут исчезнуть из рациона питания европейских потребителей, сообщает издание Die Welt. Фрукт оказался подвержен порче от почвенного грибка. Российским потребителям также стоит готовится к худшему. Сорт импортируемых в Россию бананов «Кавендиш» может исчезнуть вслед за популярным ранее сортом «Большой Мишель». А новые сорта, скорее всего, окажутся дороже.
Бананы могут исчезнуть из магазинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Германию может накрыть «банановый кризис»: самый популярный сорт «Кавендиш» может перестать поступать в супермаркеты. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на местную ассоциацию торговцев фруктами.
Плантации бананов в последнее время поражаются почвенным грибком Tropical Race 4 (TR4). Он ослабляет капиллярную систему растения и не дает ему поглощать влагу и питательные вещества. Из-за этого растение как бы высыхает. При этом зараженная грибком почва выпадает из оборота на десятилетия.
Средства защиты растений не справляются вредителем, а на разработку невосприимчивых к болезни сортов уйдут годы.
«Методы борьбы с вредным грибком, обитающим в почве, все еще находятся в зачаточном состоянии и будут недоступны в ближайшее время», — сообщает Die Welt.
Если грибок обнаруживают, то рекомендовано уничтожать все растения на зараженном участке земли. Даже небольшой ком инфицированной почвы на сапогах фермера или на копытах животных может привести к распространению спор.
Грибок поразил сначала плантации в странах Азии, а затем перекинулся на Австралию. В 2016 году его обнаружили в Африке. А в 2019 году случилось то, чего опасались эксперты агрорынка: TR4 добрался до Южной Америки.
На «Кавендиш» приходится 95% мировой торговли бананами и 99% их импорта в Германию. В среднем немец съедает 11 килограммов бананов в год, что делает этот фрукт их вторым по популярности, после яблок.
Несмотря на негативные прогнозы розничные цены на бананы в Германии пока что остаются стабильными. «За один килограмм органических бананов в среднем просят 1,90 евро, за обычный сорт — от 1,30 до 1,40 евро», — уточняет Die Welt.

Цены на бананы не удержать

Однако потребителям придется попрощаться с привычными и самое главное доступными ценами за килограмм бананов. Немецкие эксперты поясняют, что низкие потребительские цены и заражение бананов грибком в конечном счете взаимосвязаны. Дело в том, что операторы плантаций во всем мире делают ставку именно на сорт «Кавендиш». Во-первых, этот сорт нравится потребителям. Во-вторых, он прост в выращивании и имеет высокую урожайность.
«Но есть одна проблема: растения генетически идентичны во всем мире. Вот почему грибок так легко распространяется по миру. Ему не нужно приспосабливаться», — сообщает издание.
Основной регион произрастания бананов — Латинская Америка. Совокупная доля поставок латиноамериканских стран составляет 73% от общего объема экспорта бананов в мире.
С 2019 году мировой экспорт бананов составляет не менее 20 млн тонн. Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН мировое производство бананов к 2029 год увеличится до 126 млн тонн. Мировой объем продаж бананов оценивается сейчас в 30 млрд, уточняет издание.
Крупнейшей страной-экспортером бананов в мире считается Эквадор. Кроме того, экспорт бананов является весомой статьей доходов на Филиппинах, во Вьетнаме, Индонезии и Турции. Один из крупнейших производителей бананов — Индия, но большая часть индийских бананов остается на внутреннем рынке.
По данным Maersk, Россия заняла четвертое место в мире по потреблению бананов на человека в год. Один только Эквадор поставил в Россию в прошлом году почти 1,6 млн тонн бананов.
Россия ежегодно импортирует бананов на $1,1 млрд. Бананы считаются самым популярным фруктом в России. В числе стран-экспортеров числятся также Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Никарагуа, Мексика и Филиппины.

Вслед за «Большим Мишелем»

Бананы на российских прилавках часто оказываются дешевле большинства других видов фруктов, что обуславливает высокий спрос на них, отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Она напоминает о перебоях с поставками бананов в феврале этого года. Но та ситуация не была связана с зараженностью грибком. «Возросла стоимость доставки и снизился курс рубля к доллару — основные факторы, которые сейчас пока влияют на цены популярного продукта», — говорит Долгова.
При сокращении предложения бананов потребительские цены на них безусловно возрастут. Но это еще не вся проблема, если плантации окажутся серьезно заражены. «При сокращении предложения бананов в розничной торговле, спрос на другие виды фруктов (яблоки, груши) с большой вероятностью возрастет», — прогнозирует эксперт.
Нужно также учитывать, что поставки яблок ограничены контрсанкциями, резко увеличить предложение этого продукта не получится и в итоге подрастут в цене и другие виды фруктов, добавляет эксперт Долгова.
Как пояснили «Газете.Ru» в компании «Август» (один из российских производителей химических средств защиты растений), проблема с заражением бананов вполне реальна, а ситуация — тревожная.
«Сорт «Кавендиш» был выведен в начале ХХ века, но завоевал популярность с 50-х годов прошлого века. После того, как жертвой болезней стал другой сорт банана — «Большой Мишель», который был более распространен в те времена», — говорит начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов.
Эксперт химзащиты растений считает, что «решение проблемы лежит в плоскости разнообразия сортов (гибридов) и значительном улучшении качества посевного материала».
Бананы «хоронят» уже на протяжении многих лет, но с прилавков они не исчезают, уточняет доцент Экономического факультета РУДН Сергей Черников. «Действительно, почти все бананы, которые мы видим на торговых прилавках, принадлежат к одному виду — «Кавендиш». Но сортов бананов в мире не один десяток. Поэтому глобально новая болезнь, конечно, может создать дефицит, как уже бывало в истории, однако в долгосрочной перспективе бананы вернутся», — говорит Черников.
Как утверждает Черников, сейчас развитие генетики несоизмеримо с 60-ми годами прошлого века, когда из-за аналогичного грибка исчез сорт «Большой Мишель», считающийся более сладким и ароматным, чем «Кавендиш». «В наши дни замена пораженного сорта на здоровый может произойти довольно быстро. Возможно, придется переходить на гидропонное выращивание, что тоже возможно, хоть и обойдется существенно дороже», — говорит Черников.
Он cогласен с немецкими экспертами, что рост цен на бананы неизбежен. Почти все сельскохозяйственные рынки в 2020 году пострадали от снижения урожаев, проблем с логистикой, а также из-за инфляции и падения спроса, считает Черников. Агросектор восстанавливается, в том числе производство и экспорт бананов, но происходит это медленно. Это связано с недостатком рабочей силы из-за коронавируса и локдаунов.
«Все поставщики фруктов сейчас находятся в нервном состоянии, и при любой негативной информации сразу повышают цены. Поэтому и яблоки, и апельсины, и бананы, к концу года будут стоить дороже, чем сейчас. Несмотря на то, что банановые пальмы плодоносят круглый год», — прогнозирует эксперт.
Ранее журнал Nature Climate Change сообщал, что разрушительные последствия изменения климата, в частности, повышение мировой температуры, могут привести к полному исчезновению бананов уже в 2050 году.
Рынки,Статьи,Сергей Черников,Дмитрий Белов,РУДН,ООН,Die Welt,Газета.Ru,
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