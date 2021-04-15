"В обвал не верю": судьба рубля после санкций

Российские валютный и фондовый рынок отреагируют падением на новые санкции США в отношении РФ, коснувшиеся в том числе российского госдолга. Такое мнение высказали опрошенные журналом «Секрет фирмы» эксперты.
Первые новости о санкциях появились в иностранных СМИ в ночь со среды на четверг. После этого доллар и евро на открытии торгов на Мосбирже подорожали сразу на 2%, до 77,4 и 92,6 рублей соответственно. Затем рубль немного укрепился. Но после официального объявления о санкциях в моменте просел.
Финансовые аналитики ожидают, что падение российской валюты будет умеренным. По мнению главного аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, если доллар достигнет 81 рубля, а евро – 94, в ход торгов вмешается Банк России и не допустит дальнейшего обвала.
«В обвал не особо верю. Тем более, что скоро корпорациям-экспортерам снова продавать огромные объёмы валюты», - согласен инвестбанкир и профессор ВШЭЕвгений Коган.
Он не исключил вероятности в ближайшем будущем вновь увидеть доллар по 74-75 рублей. Росту, по мнению Когана, также будут способствовать высокие цены на нефть.
Ранее в четверг, как сообщал «Рамблер», власти США объявили о введении новых санкций против российских физических лиц и организаций и высылке дипломатов. Также американским компаниям отныне запрещено напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.