Мосбиржа разрешит операции с валютой на сумму от $1

С 26 апреля на Московской бирже появится возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент, говорится в сообщении торговой площадки.

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В настоящее время на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов или евро.

В пояснении Московской биржи говорится, что благодаря новому сервису биржевая торговля станет более доступной для массового инвестора. Кроме того, это поможет расширить возможность обмена долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей.

«На фоне массового притока частных инвесторов на биржевой рынок мы видим, что они активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей», — заявил директор департамента валютного рынка биржи Андрей Скабелин.

Теперь, по его словам, для каждой категории клиента будет полный набор сервисов и продуктов. Речь идет как о крупноблочной торговле для банков, корпораций и брокеров, так и о сделках небольшими лотами для частных инвесторов.