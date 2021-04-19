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Мосбиржа разрешит операции с валютой на сумму от $1

Лера Букина
3 часа назад
С 26 апреля на Московской бирже появится возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент, говорится в сообщении торговой площадки.
Мосбиржа разрешит операции с валютой на сумму от $1
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В настоящее время на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов или евро.
В пояснении Московской биржи говорится, что благодаря новому сервису биржевая торговля станет более доступной для массового инвестора. Кроме того, это поможет расширить возможность обмена долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей.
«На фоне массового притока частных инвесторов на биржевой рынок мы видим, что они активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей», — заявил директор департамента валютного рынка биржи Андрей Скабелин.
Теперь, по его словам, для каждой категории клиента будет полный набор сервисов и продуктов. Речь идет как о крупноблочной торговле для банков, корпораций и брокеров, так и о сделках небольшими лотами для частных инвесторов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Мосбиржа заявила о рекордном притоке частных инвесторов.
Рынки,Московская биржа,
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