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Мосбиржа 4 мая допустит к торгам 19 иностранных акций

Лера Букина
1 час назад
С 4 мая Московская биржа собирается допустить к торгам 19 иностранных акций, включая Goodyear Tire & Rubber Company и Hewlett Packard. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Мосбиржа 4 мая допустит к торгам 19 иностранных акций
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Кроме того, в числе новых ценных бумаг – акции одной из крупнейших компаний Германии – SAP SE», — сказано в сообщении.
В итоге количество акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы смогут совершать сделки на Московской бирже, составит 124 единицы.
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начались 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Осуществление расчетов по ним происходит в рублях в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Что касается дивидендов по акциям, то они начисляются в валюте номинала.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Мосбиржа заявила о рекордном притоке частных инвесторов.
Рынки,Московская биржа,
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