Мосбиржа 4 мая допустит к торгам 19 иностранных акций

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начались 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Осуществление расчетов по ним происходит в рублях в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Что касается дивидендов по акциям, то они начисляются в валюте номинала.