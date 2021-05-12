По состоянию на 11:30 утренних торгов 12 мая на Московской бирже курс доллара к российской валюте снижается на 0,06% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, до отметки 74,06 рубля за доллар.

По итогам торгов 11 мая курс национальной валюты укрепился на 0,32%, до отметки 74,11 рубля за доллар. Позитивным фактором стало заявление президента США Джо Байдена о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения взаимоотношений между странами.

Данная новость снизила геополитическую напряженность для РФ, несмотря на то, что западные средства массовой информации пытаются бездоказательно обвинить Москву в недавней хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, в результате которой был остановлен транзит топлива на восточное побережье страны.

Белый дом занял нейтральную позицию в отношении причастности Кремля к кибервзлому. Более того, Вашингтон сообщил, что не нашел следов причастности России к инциденту, что успокоило участников рынка, опасавшихся введения новых санкций со стороны США.

Также поддержку курсу рубля оказывают ожидания инвесторов о повышении уровня ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 11 июня. Данный прогноз обусловлен сохранением высокого уровня инфляции в стране по итогам апреля – 5,5%. Несмотря на то, что рост потребительских цен замедлился по сравнению с февралем (5,7%) для стабилизации ситуации требуются дополнительные меры со стороны регулятора.

Дополнительным позитивным фактором стало увеличение вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) по итогам последних двух недель апреля. Приток иностранного капитала свидетельствует об инвестиционной привлекательности российских активов, а также о снижении геополитической неопределенности. На этом фоне курс национальной валюты закрепится в диапазоне 73,5-74,5 рубля за доллар, отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

*Данный прогноз является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовых рынках.

Президент США Джо Байден заявил о том, что он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме.

Выступление Байдена было посвящено борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса. В завершении выступления один из присутствовавших журналистов поинтересовался у президента, что он думает о возможной причастности РФ к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Рамблер

Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель <...> находится в России, — ответил американский президент.

Кибератака на трубопровод Colonial Pipeline произошла 7 мая. Предположительно, за атакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Она известна тем, что игнорирует госучреждения и социальные объекты, выбирая в качестве жертв крупные компании, способные заплатить выкуп.

Провести личную встречу в третьей стране Джо Байден предложил Владимиру Путину 13 апреля в ходе телефонного разговора двух президентов.

Ранее стало известно, что Джо Байден рассказал о желании встретиться с Владимиром Путиным в июне. На пресс-конференции 7 мая хозяин Белого дома отметил, что «пока нет конкретного времени или места», но в администрации работают над этим.

Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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"Россия не имеет к этому никакого отношения", - сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, Песков подчеркнул, что "США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности".

Волатильность курса рубля продолжает снижаться, и после скромного укрепления 11 мая российская валюта торгуется практически без изменений с начала торгов 12 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Пара доллар/рубль расположилась немногим ниже уровня 74 руб., пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения.

Текущая стабилизация котировок обусловлена как невнятной динамикой индекса доллара в целом, так и осторожностью участников рынка в преддверии публикации ключевого отчета по инфляции в США.



Есть опасения, что в силу низкой базы прошлого года показатель потребительских цен покажет резкий скачок, а это — аргумент в пользу усиления давления на ФРС в контексте повышения ставок.

Иными словами, высокие показатели потребительских цен способны поддержать доллар и тем самым надавить на его конкурентов, включая рубль.



На более широком горизонте наша валюта сейчас чувствует себя немного увереннее за счет отступления геополитических рисков в сочетании с относительно высокими ценами на нефть.

Также со следующей недели постепенно начнет проявляться влияние налогового периода в РФ, что должно ограничить понижательные риски для рубля.



При благоприятном для российской валюты сценарии доллар в краткосрочной перспективе останется под отметкой 74 руб. и, возможно, попытается развить нисходящий импульс в направлении первичной поддержки 73,65 руб., за которой следует 73,35 руб.

Евро/рубль, которая не смогла подтвердить пробой отметки 90 руб., может протестировать зону 89,60 руб., но вряд ли уйдет ниже зоны 89,25 руб.», — считает эксперт.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, для этого следует изменить отношения с Западом.

«Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent», — отметил он.

Эксперт также добавил, что необходимо изменить инвестиционный и производственный климат в стране, сделав его более привлекательным для внутренних и внешних вложений.

Ранее доктор экономических наук Андрей Колганов озвучил условие обвала американской валюты. По его словам, у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Евросоюза , Китая, Индии и Бразилии.

Несмотря на то, что в последнее время рубль "ведет себя как шелковый", ожидать сильного укрепления не стоит, пишет "МК" со ссылкой на известного финансового аналитика, эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.

Ранее он предсказал, что доллар будет стоить 100 рублей.

В апреле курс рубля укрепился, но экономисты призывают не впадать по этому поводу в эйфорию и готовиться к новому падению. В частности, Кричевский ожидает доллар по сто рублей.

Он ответил на вопрос издания о том, при каких условиях подобное может случиться и насколько это реальный сценарий для российской валюты.

"Так или иначе, такой сценарий все равно наступит, это только вопрос времени", — отметил он и добавил, что в 2011 году доллар стоил 28 рублей, в 2014 году — 33 рубля.

Сейчас курс колеблется в районе 75 рублей, а три недели назад — торговался у 78,5 рублей за доллар США.

"За десять лет российская валюта подешевела в 2,6 раза. А за последние полтора года рубль потерял 25% — и это при том, что нефть сейчас стоит примерно столько же, сколько и до коронакризиса. То есть рубль постоянно обесценивается относительно доллара", — отметил он.

Следовательно, даже если не случится никаких глобальных политических или внешнеэкономических потрясений, то в течение 5-7 лет рубль все равно будет подтягиваться к отметке в 100 за доллар.

Но есть и факторы, которые могут обвалить российскую валюту еще быстрее до этой отметки. Это: падение цен на нефть, вооруженный конфликт на Донбассе с участием России, отключении от международной системы банковских платежей SWIFT, санкционном запрете на госдолг РФ либо корпоративные облигации, торговом эмбарго.