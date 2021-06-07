Запрет исключен: Минфин об отказе от расчетов в долларах

Минфин РФ поддерживает переход с доллара в международных расчетах на рубли и другие национальные валюты. При этом регуляторное стимулирование сокращения использования доллара не может включать в себя запреты, говорится в заявлении на сайте министерства.
Уход от доллара в международных расчетах происходит «естественным путем», в том числе из-за санкций: это показывает статистика последних пяти лет, отметили в Минфине.
«Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — подчеркнули в ведомстве.
Сообщение Минфина появилось после слов главы департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева о том, что ведомство поддерживает стимулы к дедолларизации.