Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Минфин исключил запрет на расчеты в долларах

BFM.RUиещё 3
1 час назад
Минфин РФ поддерживает переход с доллара в международных расчетах на рубли и другие национальные валюты. При этом регуляторное стимулирование сокращения использования доллара не может включать в себя запреты, говорится в заявлении на сайте министерства.
Запрет исключен: Минфин об отказе от расчетов в долларах
Фото: ТАССТАСС
Уход от доллара в международных расчетах происходит «естественным путем», в том числе из-за санкций: это показывает статистика последних пяти лет, отметили в Минфине.
«Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — подчеркнули в ведомстве.
Сообщение Минфина появилось после слов главы департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева о том, что ведомство поддерживает стимулы к дедолларизации.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что доля доллара в ФНБ будет снижена с 35% до нуля.
Рынки,Дмитрий Тимофеев,Антон Силуанов,Минфин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители