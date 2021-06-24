Курс доллара: рубль перешел к наступлению

Российская валюта вернулась к наступлению против доллара после того, как интерес на международных рынках к последнему начал падать. Об этом «Российской газете» заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич

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Вместе с тем нефть и динамика мировых финансовых рынков приносили преимущество рублю: рынки набирали обороты после того, как снизились на прошлой неделе, указал он.

По словам Купцикевича, такая тенденция дает надежду на то, что интерес покупателей рубля не потерян.

В ближайшее время российская валюта может начать укрепляться, готовясь к росту. Эксперт обратил внимание на то, что мировые рынки смогли «не ушли в усугубляющуюся оборону».

Купцикевич также отметил и скачок нефти Brent выше 75 долларов за баррель, который произошел впервые с 2018 года. Такая динамика, по его словам, является важным психологическим фактором. Это притягивает игроков на сильные макроэкономические основы России как мощного экспортера энергии.

Сигналы от ФРС США , которые были даны в прошлую среду, 16 июня, заставили насторожиться рынки, отметил он.

«Однако после мы услышали много смягчающих «но» и «если» от представителей Федрезерва. Они-то и помогли восстановить интерес покупателей рисковых активов. Стоит быть готовым, что плавный разворот курса монетарной политики от ФРС сделает укрепление рубля более размеренным и неровным, чем это было в предыдущие два месяца», - заявил эксперт.

Он также допустил рост рубля до 68 к концу года за доллар и 85 за евро.