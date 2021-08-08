России предрекли двойной кризис из-за Китая

Китайская экономика рискует столкнуться с «жуткой депрессией с толпами безработных» и спровоцировать глобальный кризис, который болезненно ударит по России. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов.

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Проблемы могут возникнуть из-за «раздувшегося до безобразия» корпоративного долга Китая, объясняют специалисты. И руководство страны пока не способно устранить эту угрозу.

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«Для российской экономики китайский фактор — главный риск», - отмечается в материале.

На сегодняшний день Пекин является крупнейшим торговым партнером Москвы, объемы двусторонней торговли достигли в 2020 году почти $104 млрд. Поэтому в любой момент проблема корпоративного долга Китая может «взорвать» мировую финансовую систему, «рикошетом ударив и по России», - предупреждают аналитики.

В частности, по их прогнозам, при глубоком внутреннем кризисе Пекин сократит потребление нефти и газа минимум на 20%, что приведет к резкому сокращению экспорта российских электроэнергии, леса, металлов, зерна и продуктов питания. То есть, всего того, что для экспортно ориентированного бюджета России является единственным источником валютных доходов.

На России также может сказаться еще один кризис - контейнерный. Из-за коронавируса в пяти ведущих портах Китая прекращены погрузки, суда стоят на рейдах, что вычитает из мирового контейнерного оборота «огромный» объем. В итоге такие товары, как бытовая техника, электроника, гаджеты, до конца 2021 года могут подорожать на 15–20%. Тогда россияне во втором полугодии столкнутся с сильным ростом цен на технику.